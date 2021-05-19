Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Narışkin: İngiltere Rusya'yla diyalog yerine açık çatışmayı seçti

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin, BBC kanalına açıklamalarda bulunarak Londra ile Moskova arasındaki gerilen ilişkileri değerlendirdi.

Narışkin, "İngiltere, Rusya'yla diyalog geliştirmek yerine açık çatışmaya giriyor. Bu bizim için çok üzücü. İtiraf edeyim bu, görüşümüze göre dar görüşlü politikaya mantıklı bir açıklama bulamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Moskova-Londra diyaloğunu kurmak için 'karşılıklı asılsız suçlamalardan kaçınmak' gerektiğini söyleyen yetkili, "İstikrar ve uluslararası güvenliği güçlendirme amacıyla iki ülkemiz arasındaki işbirliğinin ihtiyaç olduğuna inanıyoruz" dedi.

'Batı'nın düşmanca eylemleri Ruslarda nefret uyandırabilir'

Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırım politikasını değerlendiren Narışkin, "Yaptırımları hukuk dışı, oldukça saldırgan ve hatta bazen düşmanca eylemler olarak algılıyoruz. Bu yaptırımlar elbette halkın, sıradan vatandaşların, Rusların bilincini etkiliyor. Ama nasıl etkiliyor? Öncelikle her türlü tehdit ulusu birleştiriyor. Vatandaşlarımız bunun tehdit olduğunu anlıyor" diye konuştu.

SVR Başkanı, "İkincisi, son zamanlarda yıldan yıla Rus vatandaşlarının Batı’nın Rusya politikasına karşı hoşnutsuzlukta artış gözlemliyoruz. Bu çok büyük bir artış. Bu hoşnutsuzluğun nefrete dönüşmesi çok kötü olur. Bundan kaçınmak gerekir" yorumunu yaptı.

'Neden Navalnıy'a muhalif diyorsunuz?'

Tüm bunların son derece olumsuz sonuçlara ve uluslararası durumun kötüleşmesine yol açabileceğini söyleyen Narışkin, uluslararası durumun kötüleşmesinin stratejik istikrar ve güvenliğe yansıyabileceğini belirterek, "Rusya, ulusal çıkarlarını sıkı ve tutarlı bir şekilde ancak uluslararası hukuk çerçevesinde savunacak" dedi.

Batı ülkelerinin Rus blog yazarı Aleksey Navalnıy'a verdiği desteği değerlendiren SVR Başkanı, Rusya'da bağımsız yargının Navalnıy'ı yolsuzluktan suçlu bulduğunu anımsattı.

Batı'nın neden Navalnıy'ı 'Rusya'nın önde gelen muhalif politikacısı' olarak andığını soran Narışkin, Rusya'da parlamenter muhalefetin 3 partiden oluştuğunu, bunların Rusya Federasyonu Komünist Partisi, Rusya Liberal Demokratik Partisi ve Adil Rusya olduğunu belirterek, "Fakat siz nedense muhalefet lideri olarak Navalnıy'ı görüyorsunuz" şeklinde konuştu.

Narışkin, "Parlamenter muhalefet lideri veya başka herhangi muhalif milletvekili olsun, hırsızlık ve yolsuzlukla suçlanır ve bundan dolayı mahkum edilirse onun hakkında nasıl konuşursunuz, muhalefet faaliyetinden yoksa hırsızlıktan dolayı mahkum edilen mi?" sorusunu sordu.