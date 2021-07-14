Türkiye, Rus tur operatörlerinin en çok satış yaptığı yer oldu

Rusya’dan uçuşların yeniden başlatıldığı 22 Haziran’dan sonra Türkiye, tur şirketlerinin en çok satış yaptığı yerler arasında birinci sıraya yerleşerek Rus tatil beldelerini yerinden etti. Ancak ilk günlerden sonra taleplerde azalma oldu.

Rus basınının gerçekleştirdiği araştırmaya göre, Rusya’dan en çok tur satışının yapıldığı yer Türkiye oldu.

Coral Travel şirketinden yapılan açıklamada, “22 Haziran’da güzergahın açılmasından sonra bir sıçrama oldu. İki hafta sonra talepler temmuz ortası için olağan olan göstergelere uygun hale geldi. Uçakların ortalama doluluk oranı yüzde 100’e yakın” ifadeleri kullanıldı.

Şirketin en çok tur satışı yaptığı yerler arasında Türkiye’nin yanı sıra Rusya, Küba, Maldivler ve Birleşik Arap Emirlikleri yer alıyor.

Tez Tour şirketinden yapılan açıklamada da Türkiye’nin lider konumda olduğu, satışların yüzde 70’inin bu güzergaha yapıldığı belirtildi.

Şirkete göre, ilk uçuşlar tamamen dolsa da iki haftadır taleplerde azalma gözleniyor.

Öte yandan İnturist şirketi, Rus tatil beldelerinin önüne geçtiği Türkiye’nin ikinci sırada olduğunu bildirdi.

Şirketlere göre fiyatlar artmıyor

Rusya İstatistik Servisi (Rosstat) geçen hafta Türkiye’deki otel fiyatlarının haziranda mayıs ayına kıyasla yüzde 40 pahalandığını bildirmişti. Ancak tur şirketleri bu konuda daha farklı bilgiler veriyor, zira mayıs ayında ülkenin kapalıydı ve tur satışları yoktu.

İnturist şirketine göre, Türkiye’ye paket tur fiyatları giderek düşüyor. Uçuşlar başladığında Moskova uçuşlu olarak üç yıldızlı otelde iki kişilik yemeksiz konaklama dahil paket turların en düşük fiyatı 35 bin rubleydi (4 bin TL). Ancak şimdi 18 bin 100 ruble karşılığında (2 bin 100 TL) Alanya’da üç yıldızlı otelde her şey dahil sistemle iki kişilik bir haftalık paket tur satın almak mümkün. Bu arada bu fiyatlar kendi plajları olan popüler otel zincirleri için geçerli değil, zincir otellerde doluluk oranı yüksek olduğundan fiyatlar artıyor.

İnturist şirketi ayrıca yurtdışı tatil taleplerinin pandemi öncesinden daha düşük seviyede olduğunu bildirdi.

TEZ Tour da fiyatların arttığı bilgisini doğrulamadı.

Coral Travel şirketi, Türkiye’deki en popüler güzergahların Antalya, Bodrum ve Dalaman olduğu bilgisini verdi. Satılan paket turların ortalama fiyatı 670 euro veya yaklaşık 60 bin ruble civarında. İnturist şirketinin en çok satış yaptığı yer ise Antalya kıyıları. Rezervasyonlar daha çok Alanya ve Kemer’e yönelik. Geçen haftanın sonunda Türkiye turlarının ortalama satış fiyatı ise 55 bin 176 rubleydi.

ATOR: Delta varyantına rağmen Türkiye’de tatil yapmaktan vazgeçmiyorlar

Rus Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze, Rus turistleri delta varyantının yayılmaya devam ettiği Türkiye’de tatil yapmaktan vazgeçmediğini söyledi.