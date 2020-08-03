Çin basını: S-500, ABD'ye ait tüm hedeflere müdahale edebilecek kapasitede

Çin'in Halkın Günlüğü gazetesinde yer alan bir makalede, yeni S-500 Prometey füze savunma sisteminin, Rusya ordusunun hava savunmasını önemli ölçüde güçlendireceği, ülkeye hava sahasında ve yakın uzayda kontrolü tamamen sağlama olanağı vereceği belirtildi. Makaleye göre, sistem ABD'ye ait tüm hedeflere müdahale edebilecek kapasitede.

Halkın Günlüğü (Renmin Ribao) gazetesinde yer alan bir makalede, S-500'lerin testlerinin kısa süre önce tamamlandığı hatırlatılarak, sistemin saatte 25 kilometre kadar hızla hareket eden uzun menzilli 10 füzeyi aynı anda imha etme kapasitesi olduğu ifade edildi.

S-500’ün 200 kilometre yükseklikteki hedefleri vurabileceğine de dikkat çekilen makalede, sistemin hayalet teknolojili hedefleri de tespit edebileceği kaydedildi.

'Sistem, kıtalararası balistik füzelere müdahale edebiliyor'

S-500’ün Rusya ordusuna yakın uzaydakilerde dahil olmak üzere ABD tarafından saldırı amaçlı kullanılabilecek neredeyse tüm silahları vurma olanağı verdiği vurgulanan makalede, şu ifadelere de yer verildi: "S-500, Rus hava savunmasına ABD’nin beşinci nesil savaş uçakları karşısında üstünlük sağlıyor. Sistem, kıtalararası balistik füzelere müdahale edebiliyor.”

Diğer yandan makalede S-500'ün diğer füze sistemleriyle birlikte çalışabileceği, bu sayede Rusya’nın havadan herhangi bir tehditle mücadele konusunda büyük bir olanağa sahip olduğu belirtiliyor.