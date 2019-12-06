Irkçı manşetiyle şimşekleri üzerine çeken İtalyan gazete, tepkiler için 'linç' dedi

Birbirlerine karşı mücadele edecek iki eski takım arkadaşı Romelu Lukaku ve Chris Smalling için, oyuncuların ten rengine atıfla ‘Black Friday’ (Kara Cuma) manşetini atan Corriere dello Sport, gelen tepkileri ‘linç’ olarak değerlendirdi.

‘Black Friday’ manşeti nedeniyle ırkçılık eleştirilerinin odağına yerleşen İtalya’nın ünlü spor gazetesi Corriere dello Sport, tepkileri ‘linç’ olarak niteledi.

Bugünkü manşetinde konuya değinen gazete, “Kime ırkçı diyorsunuz? Bir asırdır özgürlüğü ve eşitliği savunan bir gazete linç ediliyor” ifadelerine yer verdi.

Se parlate di razzismo usando la parola 'linciaggio', lo fate apposta. Non ci sono scuse a questo punto.



Italiani: se non capite perche questo e inaccettabile, siamo nei guai seri.https://t.co/nN8jBxJOhx #corrieredellosport #NoToRacism #KickItOut pic.twitter.com/NtIYBMtn4P — footballitalia (@footballitalia) December 5, 2019

İlk üç sayfasını bu konuya ayıran gazete, geçmişte ırkçılığa işaret eden haberlerinden kareler paylaştı. ‘Irkçılığın düşmanı’ olduğunu savunan gazete, vermek istedikleri mesajın çarpıtıldığını öne sürdü.

Romelu Lukaku ve Chris Smalling için ‘iki olağanüstü profesyonel’ diyen gazete, “Onlar adına samimi olarak üzgünüz, niyetimiz onları incitmek değil, aksine onları vitrine çıkarmaktı; ırkçılık ve cahilliğe karşı mücadele etmeyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Corriere dello Sport, ligdeki ırkçılık sorununa ışık tutmaya ‘çabaladıklarını’ savunarak ‘Black Friday’ manşetinde şu ifadelere yer vermişti; “Yuhalayan aptalların yüzüne karşı bunun yerine yarın herkes çocuklar gibi ‘oh’ çığlıkları atmalı. Kara Cuma olacak, ama sezon sonu satışın sonu değil.”

No one:



Absolutely nobody:



Not a single soul:



Corriere dello Sport headline writer: pic.twitter.com/u2xpMLV5IH — AS Roma English (@ASRomaEN) December 5, 2019

Bu manşet, pek çok futbolcunun maç sırasında ırkçı saldırılara maruz kaldığı İtalya’da büyük tepkiyle karşılandı. Manşette adı geçen oyuncular Romelu Lukaku ve Chris Smalling’in yanı sıra başta bağlı bulundukları kulüpleri olmak üzere pek çok kesim gazeteyi kınadı.

“Kariyerim boyunca gördüğüm en aptalca manşet” diyen Lukaku, gazeteyi ırkçılığı körüklemekle suçladı. Smalling de, “Umarım bu manşetin atılmasına dahil olan editörler olayın sorumluluğunu alırlar ve sözcükler aracılığıyla sahip oldukları gücü ve o szöcüklerin etkisini anlayabilirler” ifadelerini kullandı.