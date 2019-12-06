Futbol efsanesi Pele'nin Brezilya için giydiği son forma satıldı

Ünlü futbol efsane 'Taçsız Kral' Pele’nin ülkesi Brezilya için çıktığı son maçında giydiği forması 30 bin euroya (yaklaşık 192 bin TL) satıldı.

İtalya’nın Torino kentindeki Bolaffi müzayede evinde, Pele’ye ait formanın en dikkat çeken parçalar arasında yer aldığı bir spor açık artırması gerçekleştirildi.

Rio de Janeiro şehrindeki Maracana Stadı’nda Temmuz 1971’de Yugoslavya ile yapılan dostluk maçında Brezilya için son kez sahaya çıkan Pele’nin bu maçta giydiği forma 30 bin euroya (yaklaşık 192 bin TL) alıcı buldu.

Tüm zamanların en iyi futbolcuları arasında gösterilen 79 yaşındaki Pele, 92 kez formasını giydiği Brezilya için 77 gol kaydetti.

Tam üç kere FIFA Dünya Kupası'nı kazanan takımda yer alan Pele, 1974'te futbolu bıraktığını açıklamasına rağmen 1975'te Amerika'nın New York Cosmos takımına transfer oldu. 1977'ye kadar bu takımda oynadı ve o tarihte jübilesini yaptı.

Coppi’nin sarı mayosu, Spinosi’nin mavi forması, Maradona'nın tişörtü, Jordan'ın sopası

Açık artırmada spor dünyasının önemli isimlerine ait başka eşyalar da görücüye çıktı.

İtalyan bisikletçi Fausto Coppi’nin 1952 yılında Tour de France’da (Fransa Bisiklet Turu) zafere giderken giydiği sarı mayo da 25 bin euroya satıldı.

© AFP 2019 / MARCO BERTORELLO İtalyan bisikletçi Fausto Coppi’nin 1952 yılında Tour de France’da giydiği sarı mayo da açık artırmaya sunuldu.

İtalyan defans oyuncusu Luciano Spinosi’nin 1971 UEFA Kupası finallerinde giydiği nadir bulunan mavi Juventus forması da 9 bin 400 euroya alıcı buldu.

Arjantili bir diğer futbol efsanesi Diego Maradona’nın 1989-90 sezonunda Napoli için oynarken giydiği bir tişört de 7 bin 500 euroya satıldı.

Basketbolu bıraktıktan sonra kısa bir süre beysbol oynayan Michael Jordan’ın kullandığı bir beysbol sopası ise 425 euroda kaldı.