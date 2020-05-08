Cumhuriyet yazarı Özgentürk: TFF yeni yayın ihalesini araştırıyor, Kulüpler Birliği'nin gönlü Saran Holding'den yana

Cumhuriyet yazarı Jale Özgentürk, beIN Sports'un bir yıl içinde Türkiye'den çekilebileceğini belirterek, "BeIN Sports'un en geç bir yıl içinde gitme olasılığı maç yayınları için rekabeti erken başlattı. Demirören Grubu'nun D-Smart’ına karşı Kulüpler Birliği'nin gönlü sürpriz aday Saran'dan yana" ifadesini kullandı.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Jale Özgentürk, Süper Lig ve 1. Lig'in maçlarının yayını için yeni ihale hazırlığı olduğunu aktardı.

Özgentürk, "D-Smart ve yeni aday Saran Holding şimdiden yayın için hazır olduğunu ilan ederken Türkiye Futbol Federasyonu'nun da yeni ihale için çalışmalara başladığı belirtiliyor. Aldığım bilgilere göre özellikle TFF Başkanı Nihat Özdemir, bazı sektör uzmanlarına danışarak yeni ihaleyi nasıl yapacaklarını araştırıyor" ifadelerini kullandı.

'Maç yayınları için rekabet erken başladı'

Özgentürk'ün bugünkü 'Maç yayınında Saran sürprizi' başlıklı yazısı şöyle:

"Süper Lig ve 1. Lig’in maçlarının yayını için yeni ihale hazırlığı var. BeIN Sports’un en geç bir yıl içinde gitme olasılığı maç yayınları için rekabeti erken başlattı. Demirören Grubu’nun D-Smart’ına karşı Kulüpler Birliği’nin gönlü ise sürpriz aday Saran’dan yana.

Türkiye Futbol Federasyonu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu’nun açıkça destek vermemesine rağmen maçları haziran ayında başlatacağını açıkladı. Koronavirüs salgınında maçlar seyircili mi, seyircisiz mi oynanacak? Nasıl olacak? Tartışmalar başlamış durumda. Bu tartışmalar sürerken başka bir konu ise uzun süredir gündemde.

Maçların yayını konusu... Aslında futbolla hiç ilgim yok ve konuya da özel bir yakınlığım olmadı ancak son günlerde bu konuda kulisler alevlenmiş görünüyor. Bilindiği gibi Digitürk 2016 yılında Katarlı ünlü işadamı Nasser el Khelaifi’nin şirketi beIN Sports’a yaklaşık 1 milyar dolara satılmıştı. Ancak yayıncı kuruluş ile futbol dünyası arasında sular hiç durulmadı. Şimdi kulislerden aldığım bilgileri sizlere aktarmak istiyorum.

Yaklaşık 1 yıl önce yayıncı kuruluş beIN Sports’un Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) başvurarak, 'Türkiye’de para kazanamıyoruz, kulüplerden indirim istiyoruz' talebiyle bir kavga yaşanmıştı. Şimdi iddialara göre sona yaklaşıldı. Yayıncı kuruluşun sezon içerisinde maç görüntülerini paylaşan kulüplerden yüksek telif ücreti talep etmesi, mart ayında kulüplere ödeme yapmaması ve son olarak da yine indirim talep etmesi bardağı taşırdı.

'Kulüpler Birliği, Demirören’in sahibi olduğu D-Smart’ın ihaleyi almasına sıcak bakmıyor'

TFF Başkanı Nihat Özdemir de yayıncı kuruluşun bu dönemde ekonomik açıdan zorlandığını, kendilerinin de hazırlık yaptığını açıklamasıyla Katarlı beIN Sports’un sezon sonu ya da bir yıl sonra Türkiye’den çekileceğine artık kesin gözüyle bakılıyor.

Yayıncı kuruluşun Türkiye’den çekilme ihtimalinin kuvvetlenmesi ise sonrası için bir yarış başlatmış durumda. Yeni bir yayın ihalesi yapılması gündemde. Burada da 2 kuruluş dikkat çekiyor. Birisi Demirören Holding’e bağlı D-Smart diğeri ise yıllardır spor içeriği pazarının önemli bir temsilcisi Saran Holding. Yine anlatılanlara göre futbol taraftarları ve Kulüpler Birliği, Yıldırım Demirören’in sahibi olduğu D-Smart’ın bu ihaleyi almasına sıcak bakmıyor.

Özellikle Kulüpler Birliği üyeleri futboldaki mevcut ekonomik şartlara Demirören’in neden olduğunu düşünüyor. Bu iddiaları dile getirenler gerekçe olarak da “Çünkü son yayın ihalesi Demirören başkanlığında gerçekleşmiş ve sadece maçların yayın hakkı değil, ligin isim hakkı, ligin sosyal medya hesapları ve uygulama hakları da Katarlılara ücretsiz verilmişti” hatırlatmasını yapıyor.

'TFF yurt dışındaki örnekleri inceliyor'

D-Smart ve yeni aday Saran Holding şimdiden yayın için hazır olduğunu ilan ederken Türkiye Futbol Federasyonu’nun da yeni ihale için çalışmalara başladığı belirtiliyor. Aldığım bilgilere göre özellikle TFF Başkanı Nihat Özdemir, bazı sektör uzmanlarına danışarak yeni ihaleyi nasıl yapacaklarını araştırıyor. Futbol dünyada olduğu gibi Türkiye için çok önemli bir alan. Atılacak adımlar da o nedenle fazlasıyla ses getiriyor, tartışılıyor. beIN kesin kararını açıkladıktan sonra sert bir rekabet yaşanacağı ortada!"