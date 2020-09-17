Fransa'da PSG-Marsilya maçındaki kavganın yaptırımı belli oldu: Neymar'a 2 maç ceza

Geçen hafta Paris Saint-Germain (PSG) ile Marsilya arasında yapılan ve 5 kırmızı kartın çıktığı maçın cezaları da belli oldu. 2 maç men cezası alan Neymar'ın Gonzalez hakkındaki ırkçılık iddialarına ilişkin soruşturma açılacağı açıklandı.

Fransa Lig 1'de oynanan Paris Saint Germain - Marsilya maçının son anlarında yaşanan kavgaya karışan futbolcuların cezası belli oldu.

Fransa Futbol Disiplin Kurulu'nun verdiği kararlara göre, Neymar, Marsilya'dan Alvaro Gonzalez'in kafasına vurduğu gerekçesiyle 2 maç ceza alırken, ikili arasında yaşanan ırkçılık iddialarına ilişkin soruşturma açılacak.

Neymar, Alvaro Gonzalez'in kendisine "O.. ç... maymun" dediğini iddia etmiş, hatta bu sözler için VAR kontrolü talep etmişti. Ancak Gonzalez, bu iddiaları reddetmişti. Daha sonra kendisine verilecek cezayı kabul edeceğini belirten Neymar “Aptallık ettim” dese de ırkçılık iddialarından vazgeçmemişti.

Fransa Futbol Disiplin Kurulu Deneux: Yeterince kesin bilgi elimizde bulunmuyor

Fransa Futbol Disiplin Kurulu Sebastien Deneux, konuya ilişkin, " Orada bir tartışmanın yaşandığını biliyoruz. Ancak şu an futbolcuları çağırmak için elimizde yeterince kesin bilgi bulunmuyor" ifadelerini kullandı.

İncelemelerin devam ettiğini ifade eden Deneux, ırkçılık iddialarını doğrulayacak kesin kanıtların olup olmadığını belirlemek amacıyla görüntülerin inceleneceğini belirtti.

Neymar received a two-match ban for his red card against Marseille. https://t.co/6G5tkxJonI — INQUIRER Sports (@INQUIRERSports) September 17, 2020

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Deneux, gerçekten orada 'ne söylendiğine ve ne duyulduğuna' bakılacağına söylerken, kurulunun sadece 'objektif ve somut unsular' ışığında karar vereceğini de vurguladı.

İspanya medyasının aktardığı ve Neymar'ın Gonzalez'e yönelik homofobik sözler sarf ettiğine dair iddiaları da araştırılabileceği de ifade ediliyor.

Diğer oyuncuların cezası

Öte yandan, PSG'li Layvin Kurzawa 6 maç ceza alırken tekmelediği ve oyundan çıkarılan Marsilyalı Jordan Amavi'ye 3 maç ceza verildi. Leandro Paredes ise 2 maç ceza alırken kavga ettiği Arjantinli Dario Benedetto'ya 1 maç ceza verildi.

Di Maria tükürme iddiasıyla ifade verecek

Ne olmuştu?

Alvaro Gonzalez'in yüzüne tükürdüğü iddia edilen PSG’li Angel Di Maria da 23 Eylül'de bizzat bulunduğu bir duruşmada, konuya ilişkin ifade verecek.

Maçın 90+7. dakikasında bir pozisyon sonrasında futbolcular takımca birbirine girmeye başlamış ve tam bir arbede yaşanmıştı. Olaylar sonunda maçın hakemi toplamda 5 oyuncuya kırmızı kart göstermişti. Kart gören oyuncular Jordan Amavi, Layvin Kurzawa, Dario Benedetto, Leandro Paredes ve Neymar olmuştu.