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    Neymar - Alvaro Gonzalez

    Fransa'da PSG-Marsilya maçındaki kavganın yaptırımı belli oldu: Neymar'a 2 maç ceza

    © REUTERS / GONZALO FUENTES
    Spor
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/spor/202009171042863390-fransada-psg-marsilya-macindaki-kavganin-cezalari-belli-oldu-neymara-2-mac-ceza/

    Geçen hafta Paris Saint-Germain (PSG) ile Marsilya arasında yapılan ve 5 kırmızı kartın çıktığı maçın cezaları da belli oldu. 2 maç men cezası alan Neymar'ın Gonzalez hakkındaki ırkçılık iddialarına ilişkin soruşturma açılacağı açıklandı.

    Fransa Lig 1'de oynanan Paris Saint Germain - Marsilya maçının son anlarında yaşanan kavgaya karışan futbolcuların cezası belli oldu.

    Fransa Futbol Disiplin Kurulu'nun verdiği kararlara göre, Neymar, Marsilya'dan Alvaro Gonzalez'in kafasına vurduğu gerekçesiyle 2 maç ceza alırken, ikili arasında yaşanan ırkçılık iddialarına ilişkin soruşturma açılacak. 

    Neymar, Alvaro Gonzalez'in kendisine "O.. ç... maymun" dediğini iddia etmiş, hatta bu sözler için VAR kontrolü talep etmişti. Ancak Gonzalez, bu iddiaları reddetmişti. Daha sonra kendisine verilecek cezayı kabul edeceğini belirten Neymar “Aptallık ettim” dese de ırkçılık iddialarından vazgeçmemişti.

    Fransa Futbol Disiplin Kurulu Deneux: Yeterince kesin bilgi elimizde bulunmuyor

    Fransa Futbol Disiplin Kurulu Sebastien Deneux, konuya ilişkin, " Orada bir tartışmanın yaşandığını biliyoruz. Ancak şu an futbolcuları çağırmak için elimizde yeterince kesin bilgi bulunmuyor" ifadelerini kullandı.

    İncelemelerin devam ettiğini ifade eden Deneux, ırkçılık iddialarını doğrulayacak kesin kanıtların olup olmadığını belirlemek amacıyla görüntülerin inceleneceğini belirtti.

    A view from FIFA headquarter
    © AFP 2020 / Fabrrice COFFRINI
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    Deneux, gerçekten orada 'ne söylendiğine ve ne duyulduğuna' bakılacağına söylerken, kurulunun sadece 'objektif ve somut unsular' ışığında karar vereceğini de vurguladı.

    İspanya medyasının aktardığı ve Neymar'ın Gonzalez'e yönelik homofobik sözler sarf ettiğine dair iddiaları da araştırılabileceği de ifade ediliyor.

    Diğer oyuncuların cezası

    Öte yandan, PSG'li Layvin Kurzawa 6 maç ceza alırken tekmelediği ve oyundan çıkarılan Marsilyalı Jordan Amavi'ye 3 maç ceza verildi. Leandro Paredes ise 2 maç ceza alırken kavga ettiği Arjantinli Dario Benedetto'ya  1 maç ceza verildi.

    Di Maria tükürme iddiasıyla ifade verecek

    Neymar, oğlu Davi Lucca ile birlikte Neymar Gençlik Projesi Enstitüsü'nde AFP'ye röportaj verdi.
    © AFP 2020 / Miguel SCHINCARIOL
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    Alvaro Gonzalez'in yüzüne tükürdüğü iddia edilen PSG’li Angel Di Maria da 23 Eylül'de bizzat bulunduğu bir duruşmada, konuya ilişkin ifade verecek.

    Ne olmuştu?

    Maçın 90+7. dakikasında bir pozisyon sonrasında futbolcular takımca birbirine girmeye başlamış ve tam bir arbede yaşanmıştı. Olaylar sonunda maçın hakemi toplamda 5 oyuncuya kırmızı kart göstermişti. Kart gören oyuncular Jordan Amavi, Layvin Kurzawa, Dario Benedetto, Leandro Paredes ve Neymar olmuştu.

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    Etiketler:
    Alvaro Gonzalez, Neymar, Maç, Ceza, kırmızı kart, Marsilya, Paris Saint-Germain, Fransa
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