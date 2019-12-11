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12:31 11 Aralık 2019
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    İmamoğlu: Bu bir dayatmadır, beni bir kişi ikna edemez

    © AA / Mücahit Türetken
    Türkiye
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    Kanal İstanbul projesinin 2011 yılında seçim vaadi olarak ortaya atıldığını söyleyen İBB Başkanı İmamoğlu, "İstanbul'un coğrafyası böyle bir değişimi kaldıramaz. Bilimsel gerekçeleri var. Bakın bu bir dayatmadır. 1 milyon 150 bin nüfus oluşturuluyor kanalın etrafında. Hani tankerler, gemiler? Beni bir kişi ikna edemez kardeşim" ifadesini kullandı.

    İstanbul Büyükşehir Belediye'sinin düzenlediği deniz çalıştayında konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Deniz ulaşımı İstanbul'da çok gerilere gitmiş durumda. 2000'li yıllarda yüzde 10 seviyesindeydi, şimdilerde yüzde 4'ler seviyesinde. Günlük 8 bin civarında yolcu taşırken çok daha büyük hedefler ortaya koymalıyız" dedi.

    ​İmamoğlu, "25 yılda ulaşımla ilgili tabii değerli adımlar atılmıştır ama toplu ulaşımla ilgili deniz İstanbul'u rahatlatacakken geri bırakılmış. Böyle nüfusa sahip yerlerde metro çok önemli, metro sizin can damarınız. Bu konuda da gelinen nokta hâlâ arzu ettiğimiz gibi değil" diye konuştu.

    'İstanbul Belediyesi görevini yerine getirecek'

    "Amacımız deniz ulaşımından metroya güvenilir, ucuz bir ulaşımı var etmek" diyen İmamoğlu, şöyle devam etti:

    "Elbette ulaşımın belli sübvansiyonları var, İstanbul Belediyesi görevini yerine getirecek. Biz bu verimliliği ortaya koyarken tüm paydaşlarla yapmayı önemsiyoruz. Suyumuzu korumak deniz ulaşımı kadar önemli. Bu konuda ortak hareket, deniz taşımacılığında olan insanların hassasiyeti, denetimleri en üst seviyede tutmak sürecin önemli noktaları."

    '1 milyon 150 bin nüfus oluşturuluyor kanalın etrafında'

    Ocak ayının ilk haftasında 'Kanal İstanbul Çalıştayı' yapılacağını açıklayan İmamoğlu, şöyle konuştu:

    "Kanal İstanbul konusunun da tartışılması lazım. Bir söz söyledim Meclis'te. '3 çocuk babası bir vatandaş olarak ben bana hiçbir şekilde Kanal İstanbul'un dayatılmasını istemiyorum, reddediyorum' demiştim. Bu önemli. 2011 yılında bir seçim vaadi olarak ortaya atılan projenin ne tartışıldığını ne de kamuya açık konuşulduğunu gördüm. Bakın bu dayatmadır. Ben bir iş insanıyım, tahminlerim kuvvetlidir. 75 milyar olduğunu düşünmüyorum, çok daha fazladır bu yatırımlar. Ocak ayının ilk haftası Kanal İstanbul Çalıştayı yapacağız. Ben İstanbul'un coğrafyasının böyle bir değişimi kaldıramayacağını düşünüyorum. Bilimsel gerekçeleri var. Tek başına 135 milyon metrekare tarım alanının yok oluşu bile gerekçedir. Marmara'nın Karadeniz'e etkisi, 8 milyon kişinin bir adada yaşaması durumu. Gemi trafiğindeki artış, teknolojik gelişmeler neticesinde gemi boyutlarının büyümesi. Gerekçeye bakar mısınız. Yüzde 90'ı geçersiz. İstanbul Boğazı'ndan geçen gemi sayısı azalmakta. Bu sudan bahaneyle 10 bin yıllık coğrafyayı böyle bir şeyle paramparça etmenin, ÇED raporunu okumadan önümüze çıkıyorlar, 1 milyon 150 bin nüfus oluşturuluyor kanalın etrafında. Hani tankerler, gemiler? Yeni bir rant projesi mi? 1.5 milyar küpe yakın hafriyat, odalara göre 2 milyarküp.

    'Beni bilim ve akıl ikna edecek'

    Ben hayatımda hiç dilsiz şeytan olmadım. Konuşacağız kardeşim. Beni bir kişi ikna edemez kardeşim. Beni bilim ve akıl ikna edecek. Bilim ve aklın yatmadığı hiçbir şeyin peşinden gitmeyeceğim. Bu bir siyasi mesele değildir. Bu biri istedi diye ya da istemedi diye yapılıp yapılmayacak bir şey değildri. Bu akıl işidir. Bu sebeple sürece özellikle dahil olmanızı diliyorum."

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    Etiketler:
    Bilim, toplu ulaşım, Nüfus, Ulaşım, ÇED raporu, Metro, Deniz, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Kanal İstanbul, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)
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