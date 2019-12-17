TBD: Google ve Rekabet Kurumu anlaşma yolu bulacaktır

İstanbul'da basın mensupları ile bir araya gelen TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe, derneğin geçmiş dönem çalışmalar ve gelecek dönem hedefleri hakkında bilgi vererek, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Google'nin, Rekabet Kurumu ile yaşadığı anlaşmazlık hakkında değerlendirmelerde bulunan Aktepe, şunları söyledi:
‘Yerli ve milli olmayı bazen yanlış yorumluyoruz’
"Google'nin bu kararı, Türkiye'deki gelişmelerin önünde de bir sıkıntı olabilir. Bunun için anlaşmak zorundalar diye düşünüyorum. Yerli ve milli olmayı bazen yanlış yorumluyoruz. Bütün yabancı şirketlerin önünün kapatılması olarak algılamamalıyız bu durumu. Biz yerli ve milli derken Türkiye'nin içine kapanmasını kast etmiyoruz, yerliliği bu şirketleri belli ölçüde de koruyarak yapmakta yarar var. Tahmin ediyorum Google ve Rekabet Kurumu anlaşacak çünkü belki birkaç ay sonra bu anlaşmanın sağlanması yönünde STK'ların da talepleri olacak. Bir anlaşma yolu bulacaklardır."
‘Yazılım sektörünün özenle desteklenmesi gerekiyor’
Türkiye'de bilişim ekosisteminin etkin ve doğru yaratılmasının önemine dikkati çeken Aktepe, ancak bu sayede Türkiye'nin teknoloji alanında koyduğu hedeflere ulaşabileceğini dile getirdi.
Aktepe, "Türkiye'nin yerli ve milli yazılım alanında oldukça yüksek potansiyeli var, bu potansiyeli yıllardır gösterdi. Finansal ve gümrük alanında yapılan yazılımlarımız şu an dünya ölçeğinde. Bunların uluslararası ölçekte ticarileşmesini başarmamız gerek" dedi.
Türkiye'nin arkasından gelen birçok ülkenin yazılım alanında doğru politikalarla Türkiye'nin önüne geçtiğini anlatan Aktepe, doğru hamlelerle bu iyileşmenin sağlanması gerektiğini söyledi.
‘Yurt dışına giden gençler bilinenin aksine çok mutsuz’
Türkiye'deki nitelikli eğitim almış insan kaynağı ile ilgili yapılan tahminleri paylaşan Aktepe, şu değerlendirmelerde bulundu:
‘Türkiye'nin dijital dönüşümü için elimizi taşın altına koyduk’
Aktepe, TBD bünyesinde yapılan çalışmalar hakkında da bilgi verdi.
"Tıp alanında tetkik yapıp teşhis koymadan tedaviye başlamak ne kadar yanlışsa, dijital dönüşüm kapsamında da durum analizi yapmadan, mevcut sorunlar açıkça saptanmadan, ülke olarak fırsat ve tehditlerimizi belirlenmeden, risk analizi yapılmadan faaliyetlere başlamak o kadar yanlıştır" diyen Aktepe, TBD olarak her zaman olduğu gibi taşın altına ellerini koyduklarını dile getirdi.
Türkiye'nin dijital dönüşümünün sağlıklı bir yapıda ve sürdürülebilir kılmak amacıyla TBD'nin kurumsal yapısında dönüşüm gerçekleştirilerek TBD İcra Kurulu altında "Odak Eksen"leri oluşturduklarını aktaran Aktepe, gelecek dönemin öncelikli konularının yapay zeka ve siber güvenlik olacağını, bu alanlarda çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.
‘Teknoloji alanında kadın yer alması konusunda Avrupa'dan daha iyi durumdayız’
Avrupa Bilişim Dernekleri Konseyi'nde CEPIS üyesi olduklarını anımsatan Aktepe, şu bilgileri verdi:
Aktepe, sektörün 2019 yılını biraz durağan geçirdiğine dikkati çekerek, "2019 yılında sektör olarak ekside değiliz ama durağan bir yıldı. 2020 yılı daha umutlu olacağımız bir yıl olacak. 5G'nin de 2020 yılı sonuna doğru hayata geçeceğini düşünürsek, bu da sektöre bir gelişme sağlayacak" ifadelerini kullandı.
‘Geleceğin dünyasını gelişmiş dijital ekonomiye sahip ülkeler kuracak’
Aktepe, TBD'nin "Dijital Türkiye Endeksi Masası" tarafından, Türkiye'nin dijital kalkınma hamlelerine ivme kazandırılabilmesi amacıyla Türkiye'ye özgü ve bu alanda yurt dışındaki çalışmalarla uyumlu bir proje başlatıldığını bildirerek, Türkiye'nin "Yapay Zeka Strateji Belgesi"nin de TBD tarafından hazırlandığı bilgisini verdi.
Dijital dönüşümün getirileri kadar dezavantajlarından da bahseden Aktepe, akıllanan nesneler ve yaşanan teknolojik gelişmelerle birlikte siber güvenliğin kapsam ve öneminin boyut değiştirmeye, bireyleri ciddi şekilde tehdit etmeye başladığını dile getirdi.
Aktepe, bu alanda TBD tarafından yürüttükleri çalışmalara ve sundukları katkılara dikkati çekerek, Türkiye'de bireylerin, nesnelerin interneti aracılığıyla gelebilecek siber saldırılardan korunması ve siber dirençliliğinin arttırılması amacıyla yapacakları çalışma ile hem bireyler üzerinde hem de kanun yapıcılar nezdinde farkındalık yaratılması hedefinde olduklarını aktardı.
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