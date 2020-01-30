Koronavirüs salgını İstanbul Havalimanı'nda maske satışlarını artırdı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsten korunmak isteyen yolcular nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki eczanelerde koruyucu maske satışında artış yaşandı. Yoğun talep nedeniyle maske fiyatlarında artış yaşanırken, bu zamana kadar 10 binin üzerinde maske satıldığı öğrenildi.
Koruyucu maske satışlarında 10-15 günden beri ciddi bir artış gözlemlendiğini belirten Eczacı Nurcan Erkul, "Başta Çin olmak üzere Asya ülkelerinde yaşayan insanlar maske kullanmaya alışkın. Koronavirüsten sonra Çin'e gidecek olanlar eskiden 2-3 maske alırken, şu an ciddi anlamda maske alıyorlar ve kutu kutu almaya başladılar. Bu da satışlara ciddi anlamda yansımaya başladı. Virüsten sonra 10 bini aşkın maske satışı oldu. Bunun yüzde 50'si filtreli maskeler. Kalan yüzde 50 ise 3 katlı maskeler” dedi.
“Toptan isteyenler var şu anda” diye devam eden Erkuk, “Maskeler ciddi anlamda sıkıntıya girdi. Çünkü bizim alımlarımız da arttı. Bizimle birlikte satış yapan yerler de alımlar yapmıştır. Biz de şu anda bulmakta zorlanıyoruz ve taleplere yetiştirmekte zorlanıyoruz. Tedarik edemediğimiz zamanlar da oldu. Fiyatlarda artış oldu. Talep doğrultusunda beklenen bir artış oldu. 2 katına çıkan rakamlara ulaşıldı. Bu maskeler virüslerden korumaz. Bizim önerimiz valfli maskelerin kullanılması, hava sirkülasyonu sağlayan. Sadece bir kullanımlık değil, bir kaç kez kullanılmaya müsaade eden maskelerin kullanılmasını daha sağlıklı buluyoruz. Çin'de maske probleminin ortaya çıktığını duyduk ve o ülkenin halkı da giderken ciddi rakamlarda maske alarak ülkesine geri dönüyor" diye konuştu.
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