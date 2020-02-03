Erdoğan'dan İdlib açıklaması: Türkiye bu saldırıların cevabını misliyle vermiş durumda

Ukrayna ziyareti öncesinde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye bu saldırıların cevabını da misliyle vermiş durumda" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

- Türkiye bu saldırıların cevabını da misliyle vermiş durumda.

- Ülkemizin, milletimizin ve İdlibli kardeşlerimizin güvenliğini temini için yürüttüğümüz operasyonlarımızı sürdürmekte kararlıyız.

- Bu tarz alçak saldırılarla Türkiye'nin kararlılığını sınayanlar büyük bir hata yaptıklarını anlayacaklardır.

- Saldırının cevabını misliyle verdik, vermeyi sürdüreceğiz.

- Tespit edilen 40'a yakın nokta operasyon hedefleri arasında. İlk belirlemelere göre 30 ila 35 civarında Suriye askeri etkisiz hale getirilmiş vaziyette.

-(Rus makamlarına) Burada muhatabımız siz değilsiniz, tamamen rejimdir. Önümüzü kesme gibi bir durum olmasın. Bir taraftan şehit verirken sessiz kalmamız mümkün değil.

- Arazide gerek Rus gerek bizim generallerimiz var. Generallerimiz gerekli görüşmeleri yaptılar, bu görüşmelere dayanarak operasyonlarımızı sürdürüyoruz.

- 46 rejim hedefine 122 fırtına, 100 havan mühimmatı ile atış yapılmıştır. Operasyon kararlılıkla devam ediyor.

Ukrayna ile ilişkiler

- Zelenskiy ile ticaretimizi 10 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz.

- Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü her fırsatta destekledik, Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımadık, tanımayacağız.