Erdoğan: Bu ülkede FETÖ'yü terör örgütü ilan edip ona savaş açan şahsım ve AK Parti'dir

FETÖ'ye karşı tedbirleri 2010 yılı itibariyle almaya başladıklarını söyleyen Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- Türkiye'de FETÖ'nün büyümesinde, serpilmesinde herkesin payı olabilir. Ama FETÖ'yü terör örgütü ilan edip ona savaş açan şahsım ve AK Parti'dir.
- FETÖ'nün bu ülkede anlaşamadığı, görüşemediği tek lider vardır, merhum Necmettin Erbakan hocam.
- Başbakanlığım boyunca YAŞ'larda önüme tek bir FETÖ'cünün dosyası gelmedi. Gelen dosyalar hep mütedeyyin insanlarla ilgiliydi.
#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılıyor https://t.co/B8XOHu0f00— AA Canlı (@AACanli) February 19, 2020
- Meydanı; demokrasinin kendilerine sunduğu zemini, yalanları ve iftiralarıyla milleti zehirlemek için kullananlara asla bırakmayacağız.
- 15 Temmuz gecesi FETÖ herkesin peşine düştü, bir tek Kılıçdaroğlu FETÖ'nün korumasına alındı. Sayın Kılıçdaroğlu biz tankların karşısındaydık, biz havalimanındaydık. Sen kahveni yudumladın.
'Kontrol sizde ama başaramadınız'
- 15 Temmuz gecesi bir tek kişi FETÖ'nün özel ilgisine, himayesine, korumasına mazhar olmuştur, o da Kemal Kılıçdaroğlu'dur. 'Kontrollü darbe...', doğru kontrol sizde ama başaramadınız.
- Demokrasi, insan hakları, hukuk, adalet söylemlerini, FETÖ ile mücadeleyi sulandırmak, FETÖ tehdidini hafifletmek için kullananlar, bu millet için en az FETÖ zihniyeti kadar tehlikelidir.
- FETÖ'nün şemasını hâlâ tam olarak çıkarmış olduğumuzu düşünmüyorum. Böylesine karmaşık bir yapı kendi kendine doğmadı.
- Yargının FETÖ'nün tasallutundan kurtarılabilmesi için verilen mücadeleyi değersiz hale getirmeye ve hatta tam tersi göstermeye çalışan herkes hükmen FETÖ'cüdür.
- 15 Temmuz olmasaydı FETÖ'nün tasfiyesini zaten hızlandırmış olacaktık.
Ayrıntılar geliyor.
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