Sağlık Bakanı Koca: İran'dan gelen yolcular kontrolden geçiriliyor, hastalık belirtisi olanlar alınmıyor

Sağlık Bakanı Koca, İranlı mevkidaşıSaid Nemeki ile İran'da yaşanan yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakasıyla ilgili telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmeye ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Koca, "İran Sağlık Bakanı Sayın Said Nemeki ile ülkelerinde yaşanan Covid-19 vakasıyla ilgili telefon görüşmesi gerçekleştirdik. İki ülke arasında alınması gereken tedbirleri acilen hayata geçireceğimizi karşılıklı olarak teyit ettik. Komşumuzun bu hadiseye karşı her zaman yanındayız" ifadelerini kullandı.
İran Sağlık Bakanı Sayın Said Nemeki ile ülkelerinde yaşanan COVID-19 vakasıyla ilgili telefon görüşmesi gerçekleştirdik. İki ülke arasında alınması gereken tedbirleri acilen hayata geçireceğimizi karşılıklı olarak teyit ettik. Komşumuzun bu hadiseye karşı her zaman yanındayız. pic.twitter.com/o3HrjA1pOI— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 21, 2020
Covid-19 hususunda alınan önlemler ve çalışmalarla ilgili Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı yapan Koca, alınan kararları da şöyle açıkladı:
'İran'da 5 kişi hayatını kaybetti'
- Dün geceden itibaren İran'dan gelen tüm yolcuları sağlık personelimiz sağlık kontrolünden geçiriyor. Hastalık belirtisi olanlar alınmıyor.
- İran'da bugüne kadar görülen şüpheli vaka sayısının 750 olduğunu, 18 vakada koronavirüs bulunduğunu, 5 kişinin hayatını kaybettiğini söylediler.
- Gelecek hafta Çin'e yine bir kargo uçağıyla daha büyük miktarda tıbbi yardım malzemesi ve ekipman göndermeyi planlıyoruz.
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