Varank: Kovid-19'a yönelik aşı ve ilaç için desteklediğimiz 14 projenin maliyeti 18 milyon lira

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, yerli solunum cihazı ve aşı çalışmaları hakkında NTV'de açıklamalarda bulundu.

Varank, koronavirüs aşısıyla ilgili şunları söyledi:

"Bakanlığımızın ilgili kuruluşu TÜBİTAK, biz daha bu salgın Çin sınırında iken bilim insanlarımızla bir görüşme gerçekleştirdik. Bizim geçtiğimiz yıl geliştirdiğimiz 2 önemli detay var. Özellikle aşı geliştirme noktasında. Bu kurumlarımız nasıl aşı geliştirebiliriz şeklinde bir çalışma yürüyor. 7 tane aşı, 7 ilaç toplamda 14 projemiz var. Biz araştırmacılarımızdan 9 ay gibi kısa sürede netice alacağımız şeylere odaklanalım dedik. Bir portal da oluşturduk, bilim insanlarımızın yaptığı çalışmalar burada yayınlanıyor. 14 araştırmacıdan 18 milyon liralık bir talep var. Biz bu fonu da araştırmacılara sağlıyoruz. Biz onlara önünüzde hiçbir engel yol dedik. Yeter ki bilim insanlarımız sonuç alsınlar."

'Şu an 25 milyon maske üretebilecek kadar kumaş üretimi var'

Varank, "Yerli solunum cihazı ile ilgili 15 Nisan'dan itibaren teslim etmek gibi bir plan var. Ev tipi ya da taşınabilir solunum cihazları da var. Türkiye'de yine bunlara da destek verdiğimiz girişimciler var" dedi.

Maske konusuna da değinen Varank, "Özellikle maske konusunda ben araştırma yaptım gelen şikayetler üzerine, Türkiye'de şu an 25 milyon maske üretebilecek kadar kumaş üretimi var. Peki bu şikayetler nereden geliyor, fırsatçılardan geliyor. Şu an sağlık çalışanlarımız adına hiçbir sorun yok. Fırsatçılık yapan 198 firmaya da 10 milyonun üzerinde ceza kesildi" ifadesini kullandı.

'Temel ihtiyaç maddelerinin üretimi asla durmayacak'

"Çok ön görülemez bir süreç yaşıyoruz" diyen Varan, öyle devam etti:

"Ama dinamik bir şekilde yürütmemiz gereken de bir süreç bu. Dünya ticaretinde siparişlerin azaldığını görüyoruz, gemi bulamayan firmalar görüyoruz. Bazı firmalarımız üretimine ara verdi. Ama aynı zamanda Türkiye'de üretimin devam etmesi için üretimi artıran firmalarımız da var. Ama biz özellikle şunu diyoruz kritik malzemelerde üretimi asla durdurmayacağız."

Kısa çalışma ödeneği konusuna da değinen Varank, "Bu çalışanları koruyan en önemli uygulamalardan bir tanesi. Burada işletmeler faaliyetlerine 4 hafta kadar ara verirse burada çalışanları işletmelerin İŞKUR'a bildirmesi durumunda bu ödenek sağlanıyor. Vergi borcunuz varsa bu ödenekten yararlanamayacaklar gibi bir algı var, bu yok. Bin 752-4 bin 381 lira arasındaki kısmı devlet karşılayacak" dedi.