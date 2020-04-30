CHP'li belediye başkanlarından 6 maddelik deklarasyon

CHP'li belediye başkanları 6 maddelik deklarasyon yayınladı. Deklarasyonda, "Önümüze çıkarılan engelleri yine halkımızın vicdanına bırakarak, sosyal belediyecilik anlayışıyla görevimize kararlılıkla devam edeceğiz. Hedefimiz halka hizmet yanında hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği ve her vatandaşın huzurlu bir beldeyi var etmektir" denildi.

Koronavirüs salgını sürecinde yaptıkları birçok çalışmada hükümetle karşı karşıya kalan CHP'li belediye başkanları 6 maddelik deklarasyon yayınladı.

"Bizler yasalara ve halkın vicdanına dayanarak görevlerini yerine getirmeye çalışan belediye başkanlarıyız. Önümüze çıkarılan engelleri yine halkımızın vicdanına bırakarak, sosyal belediyecilik anlayışıyla görevimize kararlılıkla devam edeceğiz. Hedefimiz halka hizmet yanında hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği ve her vatandaşın huzurlu bir beldeyi var etmektir” denilen deklarasyonda her koşulda vatandaşın emir ve hizmeti altında olunacağı sözü verildi.

Gazete Duvar'ın aktardığına göre, CHP'li belediye başkanları adına yayınlanan deklarasyon şöyle:

'Salgınla mücadeleyi bir toplumsal mücadele olarak gördük'

"Bizler; Cumhuriyet Halk Partisi Belediye başkanları olarak: