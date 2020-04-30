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    CHP'li belediye başkanlarından 6 maddelik deklarasyon

    © İHA / MUSTAFA ALTAR ZEYHAN
    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
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    CHP'li belediye başkanları 6 maddelik deklarasyon yayınladı. Deklarasyonda, "Önümüze çıkarılan engelleri yine halkımızın vicdanına bırakarak, sosyal belediyecilik anlayışıyla görevimize kararlılıkla devam edeceğiz. Hedefimiz halka hizmet yanında hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği ve her vatandaşın huzurlu bir beldeyi var etmektir" denildi.

    Koronavirüs salgını sürecinde yaptıkları birçok çalışmada hükümetle karşı karşıya kalan CHP'li belediye başkanları 6 maddelik deklarasyon yayınladı.

    "Bizler yasalara ve halkın vicdanına dayanarak görevlerini yerine getirmeye çalışan belediye başkanlarıyız. Önümüze çıkarılan engelleri yine halkımızın vicdanına bırakarak, sosyal belediyecilik anlayışıyla görevimize kararlılıkla devam edeceğiz. Hedefimiz halka hizmet yanında hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği ve her vatandaşın huzurlu bir beldeyi var etmektir” denilen deklarasyonda her koşulda vatandaşın emir ve hizmeti altında olunacağı sözü verildi.

    Gazete Duvar'ın aktardığına göre, CHP'li belediye başkanları adına yayınlanan deklarasyon şöyle:

    'Salgınla mücadeleyi bir toplumsal mücadele olarak gördük'

    "Bizler; Cumhuriyet Halk Partisi Belediye başkanları olarak:

    1. Halkımızın teveccühüyle seçildiğimiz günden itibaren parti rozetlerini bir yana koyarak tüm belde halkını hiçbir ayırım yapmadan kucakladık, görevimizi bu anlayışla yapmaya devam ediyoruz.
    2. Kovid-19 salgını sonrasında, yasaların bize yüklediği sorumluluklar çerçevesinde belde halkının salgından korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösterdik ve göstermeye de devam ediyoruz. Örneğin, huzurevlerinin, ibadet yerlerinin, kadın sığınma evlerinin, vb. dezenfeksiyonunu ivedilikle yaptık. Bu bağlamda kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda yapmamızı istedikleri çalışmaları da ivedilikle yerine getirdik ve getirmeye de devam ediyoruz.
    3. Kovid-19 salgını ile mücadeleyi bir toplumsal mücadele olarak gördük. Dolayısıyla merkezi yönetimle yerel yönetimlerin uyum içinde çalışmalarının ne kadar hayati olduğunu biliyoruz. Uyum içinde bir çalışmanın hem Türkiye’ye hem de görev yaptığımız beldeye artıları olacağının da bilincindeyiz.
    4. Bu süreçte zaman zaman engellenmemize rağmen, azim ve kararlılıkla sorunları aşmaya çalışıyoruz… Evine gidemeyen sağlık personelinden, işyeri kapandığı için gelirden yoksun olan esnafa, ihtiyaç sahibi ailelerden, evde bakım hizmeti verdiğimiz 65 yaş üstü vatandaşlarımıza kadar herkesin sorunlarını çözmeye çalışıyoruz. Bu bağlamda hiçbir engeli gerekçe olarak kullanmadık ve kullanmayacağız da… Çünkü bizim halkımıza tarafsız hizmet etme sözümüz var.
    5. İçinde bulunduğumuz mübarek ramazan ayında, halkımıza sevgiyle saygıyla bakacak ve tüm sorunlarıyla ilgilenmeye devam edeceğiz. Her ne kadar yıllardır ihtiyaç sahibi ailelere verdiğimiz sıcak yemeğin kesilmesi için bazı belediyelerimizin banka hesapları bloke edilmişse de bizler bu engeli de kendi imkânlarımızla aştık.
    6. Öte yandan, vatandaşlarımızın ihtiyaç sahibi ailelere yardım yapmak için belediyelerimizin banka hesaplarına yatırdıkları bağışların bloke edilmesiyle ilgili yasal yollara başvurduğumuzu da kamuoyunun bilgisine sunmak isteriz."
    Etiketler:
    Bağış, 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma kısıtlaması, Cami, Huzurevi, Türkiye, Ramazan, sosyal yardım, Kovid-19, Koronavirüs, Belediye Başkanı, Deklarasyon, CHP
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