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    Sevgilisi tarafından dövülen kadını kurtarmak isterken katil olan Kadir Şeker

    Kadir Şeker'in tutukluluk hali devam edecek: 'Kadının ağlama seslerine dayanamadım'

    © DHA /
    Türkiye
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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202006241042315652-kadir-sekerin-tutukluluk-halinin-devamina-karar-verildi/

    Konya'da sevgilisi Ayşe D.'yi döven Özgür Duran'ı engellemek isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker, 2. kez hakim karşısına çıktı. Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, Şeker'in tutukluk halinin devamına karar verip duruşmayı 16 Eylül tarihine erteledi.

    Konya'da şiddete uğradığını düşündüğü Ayşe D.’ye yardım etmek isterken sevgilisi Özgür Duran’ın bıçakla ölümüne neden olan üniversiteye hazırlık öğrencisi Kadir Şeker, bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı. 

    Son HSK Kararnamesi'yle Konya Bölge Adliye Mahkemesi üyeliğine atanan Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Kadir Erdeo, duruşmada başkan olarak yer aldı.

    'Adama 'Ne yapıyorsun, gücün kadına mı yetiyor? dedim. 'Karım değil mi, sana ne' diyerek bana küfretti'

    Duruşmada, Şeker, yaşananları şöyle anlattı:

    "Eve giderken kadın ağlama seslerini duydum. Kadın, 'Tamam yeter artık' diyerek, ağlıyordu. Kadının ağlama seslerine dayanamadım. Bakmak istedim. Yanlarına doğru gittim. Adam ayakta, kadına sürekli küfürler ediyordu. Adama 'Ne yapıyorsun, gücün kadına mı yetiyor? dedim. 'Karım değil mi, sana ne' diyerek bana küfretti.  Bana parmağındaki alyansı gösterdi. Kadın da bana, 'Bu benim eşim, sen git ablacım' dedi. Bu sırada Özgür, hep bağırıp, küfrediyordu.  Ben olay yerinden, kameriyeden 10-15 metre uzaklaştım. Arkamdan anneme yönelik küfürler etti. 'Seni bulacağım', deyip küfretti. Ben de 'Beni bulamazsın' dedim."

    'Boğazıma yapıştı, nefesim kesildi, öleceğimi hissettim'

    Özgür Duran'ın arkasından geldiğini ifade eden Şeker şöyle devam etti: "Sonra arkamdan gelip, gözüme yumruk attı. Bana sürekli yumruklar atıyordu. Sonra boğazıma yapıştı, nefesim kesildi. Öleceğimi hissettim. Belki beni bırakır diye, cebimden bıçağı çıkardım. Ama ben ona karşılık veremedim. Beni de bırakmadı. Sırt üstü yere düşmüştüm. O da benim üzerimde omuzlarımdaydı. Bir süre sonra kalktım ve olay yerinden ayrıldım. Elimde kan olduğunu gördüm. Kendi elimin kesildiğini zannettim. Daha sonra eve gittim. Teyzem ve kuzenime, akşam polisler beni almaya gelince olayı anlattım. Kesinlikte şahsın yaralandığını fark etmedim. Kendi elim kesildi zannettim. Ben böyle olsun istemedim. Çok üzgünüm. Kesinlikle kötü bir art niyetim yoktu. Sadece kadının iyi olduğunu görmek, öğrenmek istedim.

    Ben ona tekme atmadım. Ne de o bana tekme attı. Olay yerine giderken, elimde bıçak yoktu. Benim boğazımı sıkınca, nefessiz kalınca beni bırakır, belki gider diye bıçağı çıkardım. Bıçak benim sağ cebimdeydi. İlk yanına gittiğimde aramızda mesafe vardı. Bana orada saldırdı ve küfürler etti."

    Dövülen kadın yaşananları anlattı: Kadir geldiğinde elinde siyah saplı bıçak vardı

    Duruşmada, Özgür Duran'ın dövdüğü öne sürülen Ayşe D. de tanık olarak dinlendi. İfadesine, önceki anlatımlarının doğru olduğunu belirterek başlayan Ayşe D. şunları söyledi:

     ''Evde, Özgür'le tartışmıştım. Özgür, omzuma vurup küfretti. 'Ben bu evde kalmam' dedim. Önce Özgür evden çıktı. Sonra ben evden çıktım. Sonra yakınlardaki parka gittim, orada ağladım. Bir süre sonra üşüdüm ve Özgür'ü aradım. 5-10 dakika sonra kameriyenin önünden bir abla geçti. Bana, 'Yardıma ihtiyacın var mı?' diye sordu. Ben de 'Yok' dedim. Abla giderken tekrar sordu, o sırada Özgür gelip, o ablaya, 'Sen niye karışıyorsun?' diyerek, bağırmaya başladı. Özgür sürekli kameriyeye saldırıyordu. Ben de ağlıyordum. Özgür o kadar sesli bağırıyordu ki apartmandaki herkes camlara çıktı. Bu sırada ismini sonradan öğrendiğim Kadir yanımıza geldi. Kadir geldiğinde elinde siyah saplı bıçak vardı. Kadir, o an, Özgür ile birlikte olduğumuzu düşünemedi. Kadir, 'Kadını neden rahatsız ediyorsun?' dedi. Özgür de 'Sana ne kadın benim kadınım' deyip Kadir'e küfretti. Kadir'le birbirlerine giriştiler. Özgür, elleriyle Kadir'i uzaklaştırmaya çalıştı. Kadir'e vurmaya başladı. Kadir de ona vuruyordu.  Ben de 'Ne yapıyorsun?' diye çığlık atıyordum. Bir anda Özgür'ün yere düştüğünü gördüm. Dengesini kaybettiğini zannettim. Özgür yerden kalkıp bir iki adım atıp tekrar yere düştü. Kadir de bu sırada sırt üstü yerdeydi. Kadir yerden kalkıp hiçbir şey olmamış gibi elini kolunu sallaya sallaya yürüyordu. Özgür'ü yerden kaldırmaya çalışırken kan olduğunu fark edip bıçaklandığını anladım. 'Ambulans çağırın', diye çığlık atıyordum.  Futbol sahasındaki gençler yardımımıza koştu ve ambulansı aradılar.  Kadir normal bir şekilde olay yerinden ayrıldı.''
    'Kadir bana yardım amacıyla yanımıza geldi, direkt gelerek Özgür'ü bıçakladığını söyleyemem'

    Vicdanen rahat olduğunu kaydeden Ayşe D., "Kadir, bana yardım amacıyla yanımıza geldi.  Kadir'in direkt gelerek, Özgür'ü bıçakladığını söyleyemem. Bana yardım amaçlı geldi. Kadir'in tek hatası, keşke elinde bıçakla yanımıza gelmesiydi. Kadir'i, suçlamıyorum ve suçlamak istemiyorum. Ben bıçaklama anını görmedim zaten. Özgür sürekli çocuğa bağırıyordu. İlk Özgür, Kadir'e saldırdı. Kadir'e 'Ben sen git ablam, o benim eşim' dedim. Özgür, Kadir giderken elindeki bıçağı gördü ve yeniden hırçınlaştı. Kadir küfretmedi. Özgür sürekli Kadir'e yönelik küfürler ediyordu. Kadir'in elinde siyah bir bıçak vardı. Kadir vicdanen rahat edecekse, olay yerine bıçakla geldiğini söylemeli. Benim ifadelerim doğrudur. Ben isteseydim o an Kadir'i kötüleyebilirdim. 'Bana sarkıntılık yaptı, saldırdı' da diyebilirdim. Ben ne gördüysem onu söylüyorum" diye konuştu.

    Mahkeme 16 Eylül'e ertelendi

    Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti Kadir Şeker'in tutukluk halinin devamını karar verip, duruşmayı 16 Eylül tarihine erteledi.

    Kadınlardan Şeker'e destek

    Öte yandan, Kadın Meclisleri Platformu üyeleri ise duruşma öncesi adliye önüne gelip, Kadir Şeker'e destek verdi. Platform adına açıklama yapan Ezgi Çetinkaya, kadına şiddete sessiz kalmayan Kadir Şeker'e adalet istediklerini söyledi.

    Kadın Meclisleri Platformu'ndan Kadir Şeker'e destek
    © DHA /
    Kadın Meclisleri Platformu'ndan Kadir Şeker'e destek

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    Etiketler:
    Cinayet, Mahkeme, Özgür Duran, Kadir Şeker
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