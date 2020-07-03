TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan baro başkanlarına çağrı: Diyalog imkanının reddedilmesini doğru bulmuyorum

Baro başkanlarına çağrıda bulunan TBB Başkanı Feyzioğlu, "Baro başkanlarına sesleniyorum, dün TBMM'de komisyona çağrıldınız gelmediniz, yine aracılık edelim lütfen gidin konuşun. Diyalog imkanının reddedilmesini doğru bulmuyorum" dedi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı (TBB) Metin Feyzioğlu, baro başkanlarına çağrıda bulundu.

Feyzioğlu, "Baro başkanlarına sesleniyorum, dün TBMM'de komisyona çağrıldınız gelmediniz, yine aracılık edelim lütfen gidin konuşun. Diyalog imkanının reddedilmesini doğru bulmuyorum. Diyalog kurmadan dava kazanabiliyor muyuz ki kendi mesleki davamızı kazanalım?" ifadelerini kullandı.

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