Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Okulların açılacağı hafta ne olacağı bugünden bilinmez

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Ankara'da Bakanlık Başöğretmen Salonu'nda 'Tabii Mobil Uygulması Tanıtım Toplantısı'nda okulların açılış süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Selçuk'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- Okulların açılması meselesi sadece okulu açıp, kapamak ya da bir şekilde okula öğrencilerin gelip gitmesi değil. Okulların açılması demek bir ülkenin geleceğinin açılması demek. Dolayısıyla sınıflar ne olacak, kaç sıra olacak diye meseleyi ele alırsak, bütünsel olarak görmemiş oluruz. Hiç kimse bugünden okulların açılacağı hafta durumun ne olduğunu ve olacağını bilemez.
- Bizim için öncelik öğretmen ve öğrencilerimizin sağlığı. Velilerim şundan emin olsun, öğretmenlerimizin ve çocuklarımızın güvenliği bizim için her şeyden önce. Biz takvimi mevzuat gereği açıklamak zorundayız. 31 Ağustos'ta açılacak dediğimizde, 31 Ağustos'ta açılmasını temenni ediyoruz, sağlıkla sıhhatle bir ortam oluştuğunda bunu kesinlikle ortaya koymak istiyoruz. Şartlar elverişli olursa da 'Bunu o tarihte açacağız' demeye çalışıyoruz. Bütün planlarımızı buna göre yaptık.
'Verilere bakarız; ağustosun sonundaki, eylülün başındaki tabloya göre hareket ederiz'
- Bilim Kurulu'nun ortaya koyacağı veriler dikkate alındığında o tarihte açılıp açılmayacağını biz rahatlıkla işaret edebiliriz ama bugünden bunu söylememizin beklenmesi doğru değil.
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(Okullarda yüz yüze eğitim) Verilere bakarız, ağustosun sonundaki, eylülün başındaki tabloya göre hareket ederiz. Denilirse ki 'Bir süre daha açmayın, uzaktan eğitime devam edin', biz devam ederiz, hiç sorun yok.
- Şimdiden bazı olasılıkları zorlayarak 'şöyle olursa, böyle de olursa' diyerek durumu daha da karmaşıklaştırmanın bir anlamı yok. Biz pedagojik olarak prensiplere bakarız, sağlık olarak koşullara bakarız ve ikisinin gerektirdiği tedbirleri rahatlıkla alırız.
- Devlet okulları için başka şart, özel okullar için başka şart diye bir şey yok. Özel okullardaki öğretmen ve öğretmenlerimizin sağlığından da biz sorumluyuz.
Pedagojik formasyon
- Kim öğretmenlik sınavını kazanırsa biz bunu ücretsiz vereceğiz. 2020'nin sonunda, 2021'in başında hayata geçmek üzere, şu anda elinde belgesi olanların hiçbirinin hak kaybı yaşamasına müsaade etmeyerek bu çalışmayı hayata geçirdik.
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