Heybeliada yangınıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi: 'He he ben çıkardım'

Heybeliada'da dün çıkan orman yangını sonrası bir plaj çalışanının polise verdiği eşkal doğrultusunda gözaltına alınan Sedat D. adliyeye sevk edildi. Sedat D. polis merkezinden çıkarılırken "Yangını siz mi çıkardınız?" sorusuna, "He he ben çıkardım" yanıtını verdi.

İstanbul Heybeliada'da dün akşam çıkan yangında 5 hektar yandı. Yangına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında plajda çalışan kişiler, yangından hemen sonra elinde bidonla koşan bir kişiyi gördüklerini söyleyerek şüphelinin eşkalini polise verdi.

Olay yerinde bulunan ekibin telsizden eşkal bilgilerini geçmesi üzerine şüpheli Sedat D. yangın söndürme işlemi tamamlanmadan gözaltına alındı.

DHA'nın aktardığı habere göre, gözaltına alınan şüphelinin hırsızlık, uyuşturucu, cinsel taciz, yangın ve kasten yaralama gibi suçlardan yaklaşık 30 kaydı olduğu belirtildi.

Sedat D.'nin geçtiğimiz nisan ayında Beyoğlu ilçesinde bir işyerinden hırsızlık yaptığı ve daha sonra orayı yaktığı, bir ay önce de cezaevinden çıktığı kaydedildi.

Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü Heybeliada Polis Merkezi'nde sorgusu tamamlanan Sedat D., adliyeye sevk edildi.

Şüphelinin polis merkezinden çıkarılırken "Yangını siz mi çıkardınız?" sorusuna ise "He he ben çıkardım" demesi dikkat çekti.