Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Ankapark için son ihtarname

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 2018 yılında işletmesi ihale ile özel bir şirkete verilen Ankapark'ın geri alınması için 90 günlük fesih ihtar süresinin geçmesinin ardından, alanın 30 gün içerisinde boşaltılmasına ilişkin son ihtarnamenin gönderildiği belirtildi.

Firmanın Ankapark'ı belirtilen süre içerisinde Büyükşehir Belediyesi'ne teslim etmemesi üzerine tahliyesinin ilgili kanun gereği kaymakamlık yolu ile yapılacağı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ankapark'ı işletmeye başlayan ve açılışı yapıldıktan yalnızca 7 ay sonra parkı hizmete kapatan şirketin, 30 Nisan tarihinde ödemesi gereken 26 milyon 400 bin lirayı ödememesi üzerine harekete geçen Ankara Büyükşehir Belediyesi, yapılan sözleşmenin 15. maddesi gereğince sözleşme feshine gitmeden önce 90 günlük fesih ihtarı çekti. İhtara rağmen ödemeyi yapmayan şirketin ihaleyi aldığında teminat mektuplarının karşılığı olarak yatırdığı 26 milyon 400 bin lira, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gelir olarak kaydedildi."

Açıklamada, Ankapark'ın en güzel şekilde değerlendirilmesi için sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, meslek odaları ve vatandaşların fikri alınarak ortak akılla karar verileceği ifade edildi.