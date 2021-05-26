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    Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Küçükçekmece'deki Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen partisinin İstanbul 1. Olağan Kongresi'ne katılarak konuşma yaptı.

    Davutoğlu: Yıldırım-Albayrak-Soylu Cumhurbaşkanı koordinasyonuyla bana kumpas kurdu

    © AA / Elif Öztürk
    Türkiye
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    Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, başbakanlıktan istifası sürecine ilişkin, "Binali Yıldırım, Süleyman Soylu ve Berat Albayrak Cumhurbaşkanı’nın koordinasyonuyla bana kumpas kurdular" dedi.

    Organize suç örgütü kurduğu iddiasıyla hakkında arama ve tutuklama kararı bulunan Sedat Peker'in iddialarına yanıt vermek üzere TRT'nin ardından Habertürk'te canlı yayında açıklamalar yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, başta eski Başbakan Ahmet Davutoğlu olmak üzere, selefi Efkan Ala dönemi ve yaşanan gelişmelere ilişkin iddialarda bulundu.

    Davutoğlu'nun 7 Haziran 2015'deki seçimin ardından CHP'yle koalisyon kurmak istediğini söyleyen Soylu, HDP'yle de o dönem anayasa çalışması yaptığını öne sürdü. Ayrıca Davutoğlu'nun bakanlara, "Hepinizin odalarınızda neler konuştuğunu dinletiyorum ve biliyorum" dediğini ve kendilerini dinlettiğini söyledi.

    Gazete Duvar'ın haberine göre Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan Davutoğlu ise Soylu’nun o dönemde kendisinin görevden alınması için bir kumpas kurduğunu itiraf etmiş olduğunu söyledi. Küçükkaya'nın araya girerek, "Belki Cumhurbaşkanı’nın haberi yoktu" sorusu üzerine de "Cumhurbaşkanı’nın bilgisi dışında olamaz" dedi.

    'Bunun üzerinden de Erdoğan'a mesaj veriyor'

    Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bu sabah Fox TV canlı yayınında iddialara yanıt verdi. Davutoğlu'nun konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

    • Sedat Peker'in Süleyman Soylu'ya yönelik iddialarına cevap beklerken Soylu bir anda konuyu bana getirdi. Söylediği her şey külliyen yalandır. Bir tane doğrusu yok. Ben arkadaşlarımı dinletmek gibi bir alçaklık yapmadım ama Soylu alçakça iftira atıyor. Elinde polis, istihbarat var, gerekirse MİT'e başvursun, araştırılsın. Kendinden önceki İçişleri Bakanı Efkan Ala'ya ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iftira atıyor aynı zamanda, çünkü ben dinleteceğim, Erdoğan'ın haberi olmayacak öyle mi... Soylu bakın nasıl bir mesaj gönderiyor AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanı'na. Para sayma makinesinden bahsetti. Efkan Ala'ya suç isnadında bulunuyor, Muammer Güler'in para sayma makinesini gündeme getiriyor. Bunun üzerinden de Erdoğan'a mesaj veriyor.

    'Siyaset ile mafya arasındaki bağları koparmak için yasa getirecektim'

    • Soylu, kendi genel başkanını görevden almak için bir kumpasın içinde olduğunu kabul etti. Buradaki mesaj Ak Parti’ye, Erdoğan’a. O mücadelede çetin bir şeye kalkıştım. İmar rantlarına, faiz rantlarına neşter atacaktım. Siyaset ile mafya arasındaki bağları koparmak için yasa getirecektim. Tüm bu adımlara karşı karşımda bir çete örgütlendi parti içinde; Artık itiraf ediyorum, Binali Yıldırım, Süleyman Soylu ve Berat Albayrak, o dönem Cumhurbaşkanı’nın koordinasyonuyla bana kumpas kurdular. O kumpasın hesabını verecekler. Ve ben yalnız bırakıldım.

    'Şimdi üçü birbirini yemeye girişti, meydan mafyaya kaldı'

    • Şimdi üçü birbirini yemeye girişti, meydan mafyaya kaldı. Bu son saldırı, kurtlar sofrasında birbirini yemekte olan kurtların 'buraya birini daha çekelim de onu da yiyelim' deme çabasıdır. Ben o sofraya gelmem Sayın Soylu. Ama sen o kumpasın hesabını Allah indinde de kullar indinde de hesabını vereceksin.

    'Cumhurbaşkanı tarihi bir yol ayrımında'

    • Cumhurbaşkanı tarihi bir yol ayrımında. Alttan alta kaynayan bir yanardağın üstünü kapatmaya çalışırsa hayatının hatasını yapacak. Türkiye'yi kendisinin değil Bahçeli'nin yönettiğini, rotayı da Perinçek'in belirlediğini ortaya koymuş olacak. Bahçeli ve Perinçek baskısıyla Süleyman Soylu makamında kalırsa bundan sonra kimse Cumhurbaşkanı'na itaat ve hizmet etmek düşüncesinde kalmaz, gider Bahçeli'ye, Perinçek'e yaranmaya çalışır.

    • Sedat Peker nasıl 'ben dünyayı yakarım' diyorsa, Süleyman Soylu da 'bana sahip çıkmazsanız ben AK Parti'yi yakarım' diyor. 
    • 2016'da ben Başbakan iken Mehmet Ağar sahnede miydi? Yoktu. Nasıl girdi sahneye? Efkan Ala İçişleri Bakanı iken "Mehmet Ağar 90'lı yılların kadroları ile biz devredeyiz" havalarıyla dolaşabiliyor muydu? Nasıl girdi? Süleyman Soylu'nun kendisi Mehmet Ağar'ın sistem içerisine girmesine vesile oldu, aracılık etti.

    'Kimin yem olacağının kavgası bu'

    • Kurtlar sofrasında düşen düşene. Hepsi 'ben düştüysem onu da aşağı indireyim ki, belki onu yerler' diyor. Kimin yem olacağının kavgası bu. Soylu bakıyor kendi düşüyor, Ağar'ı aşağı çekiyor. Ağar düşerken 'mafya' diyip Soylu'yu aşağı çekiyor. 

    • Binali Yıldırım, Süleyman Soylu, Berat Albayrak bir iktidar mücadelesine girdiler. Açıklamalardan anlaşılan Soylu, Albayrak'a karşı mücadelesinde bir dönem Sedat Peker'i kullandı. Peker de 'biz seninle ortaktık, niye şimdi bunu yapıyorsun?' diye meydan okuyor.  Bu ilişkiler öyle bir şeydir ki parmağınızı verirsiniz eliniz gider, elinizi verirsiniz kolunuz gider, kolunuzu verirsiniz yüreğiniz gider. Bunların yüreği kalmadı!

    'Şentop bana geldi'

    • Mustafa Şentop bana gelip Soylu’nun partinin kimyasını bozmaya çalıştığını söyledi.
    • Terörle mücadeleyi biz verdik. Hulusi Akar ve Efkan Ala'nın konuşma vaktidir. Hiçbir zaman HDP ile anayasa tartışması olmadığı gibi Kuzey Suriye'de devlet kurulmasını engellemek için mücadele verdik ve Başbakanımız Davutoğlu'ydu demeliler. Bu onların bana borcudur. Ben terörle mücadele için Mehmetçik ile birlikte Silopi'de iken, Sur'da iken, Van'da iken, Ceylanpınar'da iken, Süleyman Soylu benim arkamdan 3-5 kişiyle kumpas kuruyordu.
    • Süleyman Soylu, terörle mücadeleyi bizim bıraktığımız yerden devam ettirdi. Ama bunu demokratik hukuk devletine aykırı şekilde yürüttü. Faili meçhul yok diyor, Van'da helikopterden köylü atıldı ya, terörle böyle mi mücadele edilir. Kürt vatandaşlarımızın kalbini kırarak terörle mücadele edilmez Soylu'nun yaptığı gibi. 
    • (Soylu'nun SETA'ya yönelik suçlamaları üzerine) SETA meselesi, doğru, biz onu bir düşünce kuruluşu olarak kurduk ama sonra siyasete angaje oldu bütün itibarını kaybetti. Soylu SETA'yı suçluyor, 2015'te SETA'nın başında kimler vardı? Beştepe'de olan Fahrettin Altun vardı. Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Albayrak.

    •  (Soylu'nun AK Parti'nin tek başına iktidar olamadığı 7 Haziran 2015'deki seçim için 'Cumhurbaşkanı'na bu tamamlanmamış seçimdir dedim' ifadesi üzerine) Bunlar demokrasiye inanmaz, İstanbul seçimlerinde gördünüz. Bunlar gücü bırakmaktan korkuyorlar, çünkü Kurtlar sofrasının son aşamasına geliyoruz, düşen düşene. Onun için herkes o sofrada kalmaya çalışıyor.

    • Pelikan, aynı FETÖ gibi seçim kazanmadan devleti yönetmek istiyor, itibar suikastı yaparak insanları tasfiye etmek istiyor, bürokrasiye, hukuka sızıp o sızma üzerinden ekonomik rant alanları oluşturup o ranta konmak istiyor.

    Öte yandan, Davutoğlu, TBMM Çankaya kapısı önünde siyaset-mafya-medya ilişkisine dair basın açıklaması yapacak. Açıklama saat 15.00'te gerçekleşecek.

     

    Etiketler:
    Kumpas, İsmail Küçükkaya, Fox TV, Fox, Ahmet Davutoğlu, Berat Albayrak, Binali Yıldırım, Süleyman Seba, Mustafa Şentop, Sedat Peker, Gelecek Partisi
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