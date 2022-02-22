Donbass'ta son gelişmeler| Donetsk lideri Puşilin'den Putin'e teşekkür

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerini tanıma kararı sonrası açıklamalar yapılmaya devam ediyor. Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi savaşın önüne geçilmesi çağrısı yaptı. Donetsk lideri Putin'e teşekkür etti. ABD'nin açıklayacağı yaptırımlar bekleniyor.
Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesinde cumadan beri gerginlik ve tahliyeler sürerken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin buradaki Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerini tanıdığını duyurdu ve Silahlı Kuvvetler'e burada barışı koruma misyonları icra etme talimatı verdi.
Donetsk ve Lugansk'tan talep üzerine tanıma kararı alan Putin bu adımın çok uzun süre önce atılması gerektiğini söyleyip Ukrayna'ya bölgedeki saldırganlıklarını durdurma çağrısı yaptı. Rusya'nın kararına başta ABD ve İngiltere olmak üzere bir dizi ülkeden yanıt geldi, Moskova'ya yaptırım uygulanacağı açıklandı.
Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, kararın Ukrayna'nın egemenlik ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini, bunun kabul edilemez olduğunu ve kararı kınadıklarını açıkladı.
09:16 22.02.2022
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan olası Lavrov- Blinken görüşmesine dair yorum: Moskova müzakereye hazır
09:10 22.02.2022
Nikaragua'dan Putin'e destek
Nikaragua lideri Daniel Ortega, Rusya'nın Donetsk ve Lugansk'ı tanımasının bölgede karşılıklı anlayış oluşturulması koşullarını yarattığını, Rusya'nın bölgesel güvenlik peşinde olduğunu vurguladı.
09:08 22.02.2022
ABD: Blinken- Lavrov görüşmesiyle ilgili yeni bir gelişme yok
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Sputnik'e konuşan bir kaynak, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'un bu haftaki görüşme planında olası değişiklikler olup olmadığı konusunda açıklayacak bir şeyleri olmadığını söyledi.
09:03 22.02.2022
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'nın barış koruma misyonu kararını Ukrayna'ya karşı 'saldırganlık' olarak niteledi.
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) savaşın önüne geçmeye ve Kiev'in Donbass'ı vurmasını engellemeye odaklanmaya çağırdı.
ABD ve müttefiklerini Ukrayna’ya silah yığmakla suçlayarak, Kiev’i de doğu bölgesindeki sorunlar için ciddi şekilde diplomatik çözüm aramamakla eleştiren Nebenzya, Moskova'nın diplomatik çözüm konusunda hala açık olduğunu ifade ederek, ancak Donetsk ve Lugansk'ı kapsayan bölgeye atıfla 'Donbas'ta yeni bir kan gölüne izin vermek niyetinde olmadıklarını' söyledi.