https://tr.sputniknews.com/20220408/abden-5-yaptirim-paketine-onay-rusyadan-komur-ithalati-rus-gemilerine-ab-limanlari-yasaklandi-1055410258.html

AB'den 5. yaptırım paketine onay: Rusya'dan kömür ithalatı, Rus gemilerine AB limanları yasaklandı

AB'den 5. yaptırım paketine onay: Rusya'dan kömür ithalatı, Rus gemilerine AB limanları yasaklandı

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna gerekçesiyle Rusya'ya karşı 5. yaptırım paketini kabul etti. Pakette Rusya'dan kömür, odun, kimyasallar ve diğer ürünlerin... 08.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-08T12:05+0300

2022-04-08T12:05+0300

2022-04-08T12:35+0300

ukrayna krizi

ab

rusya

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AB'nin yeni yaptırım paketinde şunlar var:* Rus kömürü ve diğer katı fosil yakıtların AB'ye satın alınması, ithal edilmesi veya transferinin yasaklanması. * Rusya bayrağı altında kayıtlı gemilere AB limanlarına erişim sağlanmasının yasaklanması.* Rusya'ya jet yakıtı ve kuantum bilgisayarlar ve gelişmiş yarı iletkenler, üst düzey elektronik, yazılım, hassas makine ve ulaşım ekipmanı ihracatının yasaklanması.* VTB dahil 4 Rus bankasıyla tüm mali işlemlerin yasaklanması.AB Konseyi, 5. yaptırım paketiyle ilgili açıklamasında, "Rus hükümeti ve ekonomisi üzerindeki baskıyı güçlendirmek ve Kremlin'in saldırganlık kaynaklarını sınırlamak için bir dizi önlem içeriyor" dedi.

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