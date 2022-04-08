Türkiye
SON DAKİKA| AB'den 5. yaptırım paketine onay: Rusya'dan kömür ithalatı, Rus gemilerine AB limanları yasaklandı
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220408/abden-5-yaptirim-paketine-onay-rusyadan-komur-ithalati-rus-gemilerine-ab-limanlari-yasaklandi-1055410258.html
AB'den 5. yaptırım paketine onay: Rusya'dan kömür ithalatı, Rus gemilerine AB limanları yasaklandı
AB'den 5. yaptırım paketine onay: Rusya'dan kömür ithalatı, Rus gemilerine AB limanları yasaklandı
Avrupa Birliği (AB), Ukrayna gerekçesiyle Rusya'ya karşı 5. yaptırım paketini kabul etti. Pakette Rusya'dan kömür, odun, kimyasallar ve diğer ürünlerin... 08.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-08T12:05+0300
2022-04-08T12:35+0300
ukrayna krizi
ab
rusya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/10/1051839646_32:0:1031:562_1920x0_80_0_0_e36a4640a861c18a74a12da1dd45371b.jpg
AB'nin yeni yaptırım paketinde şunlar var:* Rus kömürü ve diğer katı fosil yakıtların AB'ye satın alınması, ithal edilmesi veya transferinin yasaklanması. * Rusya bayrağı altında kayıtlı gemilere AB limanlarına erişim sağlanmasının yasaklanması.* Rusya'ya jet yakıtı ve kuantum bilgisayarlar ve gelişmiş yarı iletkenler, üst düzey elektronik, yazılım, hassas makine ve ulaşım ekipmanı ihracatının yasaklanması.* VTB dahil 4 Rus bankasıyla tüm mali işlemlerin yasaklanması.AB Konseyi, 5. yaptırım paketiyle ilgili açıklamasında, "Rus hükümeti ve ekonomisi üzerindeki baskıyı güçlendirmek ve Kremlin'in saldırganlık kaynaklarını sınırlamak için bir dizi önlem içeriyor" dedi.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/10/1051839646_157:0:906:562_1920x0_80_0_0_4e5fb6986198e6c314249a4f7a588489.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ab, rusya

AB'den 5. yaptırım paketine onay: Rusya'dan kömür ithalatı, Rus gemilerine AB limanları yasaklandı

12:05 08.04.2022 (güncellendi: 12:35 08.04.2022)
© DHAGlard-2 adlı Rus kimyasal tanker gemisi
Glard-2 adlı Rus kimyasal tanker gemisi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2022
© DHA
Abone olTelegram
Avrupa Birliği (AB), Ukrayna gerekçesiyle Rusya'ya karşı 5. yaptırım paketini kabul etti. Pakette Rusya'dan kömür, odun, kimyasallar ve diğer ürünlerin ithalatına yönelik yasaklar, Rus kamyonlarını da etkileyebilecek Rus gemilerine AB'ye giriş yasağı gibi unsurlar bulunuyor.
AB'nin yeni yaptırım paketinde şunlar var:
* Rus kömürü ve diğer katı fosil yakıtların AB'ye satın alınması, ithal edilmesi veya transferinin yasaklanması.
* Rusya bayrağı altında kayıtlı gemilere AB limanlarına erişim sağlanmasının yasaklanması.
* Rusya'ya jet yakıtı ve kuantum bilgisayarlar ve gelişmiş yarı iletkenler, üst düzey elektronik, yazılım, hassas makine ve ulaşım ekipmanı ihracatının yasaklanması.
* VTB dahil 4 Rus bankasıyla tüm mali işlemlerin yasaklanması.
AB Konseyi, 5. yaptırım paketiyle ilgili açıklamasında, "Rus hükümeti ve ekonomisi üzerindeki baskıyı güçlendirmek ve Kremlin'in saldırganlık kaynaklarını sınırlamak için bir dizi önlem içeriyor" dedi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала