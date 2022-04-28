CANLI | Belgorod'da patlama sesleri: Hava savunma sistemleri aktifleştirildi

Herson'un merkezinde büyük patlamalar meydana geldi

Herson’un merkezindeki televizyon istasyonu yakınında üst üste güçlü patlamalar meydana geldi.

Sputnik muhabirinin bildirdiğne göre kente iki Toçka-U füzesi ve birkaç Uragan füzesi ile saldırı düzenlendi.

Ukrayna birliklerinin bulunduğu bölgeden Herson kent merkezine Toçka-U füzesi ve Uragan çok namlulu roketatar sistemiyle düzenlenen saldırıda can kaybı olup olmadığı araştırılıyor.

Sputnik muhabirinin güvenlik güçlerinden edindiği bilgiye göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetleti tarafından kente ateşlenen üç Toçka-U füzesinden ikisi hava savunma sistemleri tarafından vuruldu.

Güvenlik güçleri, sokağa çıkma yasağı uygulaması nedeniyle saldırı anında sokaklarda kimsenin olmadığı bilgisini paylaştı.

Çarşamba günü yerel makamlar, bölgenin il ve ilçelerinde yeni askeri-sivil yönetimlerin kurulduğunu duyurmuştu.

ABD’de el konulan varlıkların Ukrayna'yı desteklemek için kullanılmasına izin veren yasa onaylandı

ABD Temsilciler Meclisi, yabancıların el konulan malvarlıklarının Ukrayna'yı desteklemek için kullanılmasını öngören tasarıyı kabul etti.

Tasarı, ABD'nin Rus yetkililerin desteği veya yasadışı eylemler yoluyla elde edilen yabancılara ait mal varlıklarına el koymasına olanak sağlıyor. Tasarıya göre, el konulan varlıklar Ukrayna’nın yeniden inşası ve vatandaşlarına insani yardım sağlamak için kullanılabilecek.

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukraynalı aşırı milliyetçiler 90 yabancıyı rehin tutmaya devam ediyor

Rusya Savunma Bakanlığı Savunma Yönetimi Ulusal Merkezi Başkanı Tümgeneral Mihail Mizintsev düzenlediği basın toplantısında, Ukraynalı aşırı milliyetçilerin 5 ülkeden 90 yabancı vatandaşı ‘canlı kalkan’ olarak rehin tutmaya devam ettiğini söyledi.

Mizintsev, “Ukraynalı aşırı milliyetçiler 5 ülkeden 90 yabancı vatandaşı canlı kalkan olarak rehin tutmaya devam ediyor” dedi.