CANLI | Belgorod'da patlama sesleri: Hava savunma sistemleri aktifleştirildi

Rusya'nın Belgorod bölgesinde art arta patlama sesleri duyulduğu ve hava savunma sistemlerinin çalıştırıldığı bildirildi. Öte yandan, Ukrayna'da da Herson’un merkezindeki televizyon istasyonu yakınında üst üste güçlü patlamalar meydana geldi.
06:36 28.04.2022
Avustralya, şimdiye kadar 7 binden fazla Ukrayna vatandaşına vize verdiğini açıkladı
Bu kişilere, çalışma hakkı ve devlet sağlık sigortası ile ülkede üç yıla kadar kalma izni sağlanıyor.
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Belgrod'da patlama sesleri
Sputnik muhabiri yerel saatle 01:50'de, Belgorod'un güney kesiminde bir patlama duyulduğunu bildirdi.
Yerel basın da bölgede iki patlama olduğunu bildirdi.
İzvestiya gazetesi, valiliğin basın servisine dayandırdığı haberinde, kentte hava savunma sistemlerinin çalıştırıldığını belirtti.
06:16 28.04.2022
Herson'un merkezinde büyük patlamalar meydana geldi
Herson’un merkezindeki televizyon istasyonu yakınında üst üste güçlü patlamalar meydana geldi.
Sputnik muhabirinin bildirdiğne göre kente iki Toçka-U füzesi ve birkaç Uragan füzesi ile saldırı düzenlendi.
Ukrayna birliklerinin bulunduğu bölgeden Herson kent merkezine Toçka-U füzesi ve Uragan çok namlulu roketatar sistemiyle düzenlenen saldırıda can kaybı olup olmadığı araştırılıyor.
Sputnik muhabirinin güvenlik güçlerinden edindiği bilgiye göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetleti tarafından kente ateşlenen üç Toçka-U füzesinden ikisi hava savunma sistemleri tarafından vuruldu.
Güvenlik güçleri, sokağa çıkma yasağı uygulaması nedeniyle saldırı anında sokaklarda kimsenin olmadığı bilgisini paylaştı.
Çarşamba günü yerel makamlar, bölgenin il ve ilçelerinde yeni askeri-sivil yönetimlerin kurulduğunu duyurmuştu.
ABD’de el konulan varlıkların Ukrayna'yı desteklemek için kullanılmasına izin veren yasa onaylandı
ABD Temsilciler Meclisi, yabancıların el konulan malvarlıklarının Ukrayna'yı desteklemek için kullanılmasını öngören tasarıyı kabul etti.
Tasarı, ABD'nin Rus yetkililerin desteği veya yasadışı eylemler yoluyla elde edilen yabancılara ait mal varlıklarına el koymasına olanak sağlıyor. Tasarıya göre, el konulan varlıklar Ukrayna’nın yeniden inşası ve vatandaşlarına insani yardım sağlamak için kullanılabilecek.
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukraynalı aşırı milliyetçiler 90 yabancıyı rehin tutmaya devam ediyor
Rusya Savunma Bakanlığı Savunma Yönetimi Ulusal Merkezi Başkanı Tümgeneral Mihail Mizintsev düzenlediği basın toplantısında, Ukraynalı aşırı milliyetçilerin 5 ülkeden 90 yabancı vatandaşı ‘canlı kalkan’ olarak rehin tutmaya devam ettiğini söyledi.
Mizintsev, “Ukraynalı aşırı milliyetçiler 5 ülkeden 90 yabancı vatandaşı canlı kalkan olarak rehin tutmaya devam ediyor” dedi.
06:14 28.04.2022