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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220506/buyukelci-antonov-rusya-abdyi-tehdit-etmiyor-ukraynada-gerginligi-onlemeye-calisiyor-1056130995.html
Büyükelçi Antonov: Rusya ABD'yi tehdit etmiyor, Ukrayna'da gerginliği önlemeye çalışıyor
Büyükelçi Antonov: Rusya ABD'yi tehdit etmiyor, Ukrayna'da gerginliği önlemeye çalışıyor
Rusya'nın ABD Büyükelçisi, Rusya ABD'yi tehdit etmediğini, Ukrayna'da gerginliğin tırmanmasını önlemek için elinden geleni yaptığını söyledi. Ayrıca... 06.05.2022, Sputnik Türkiye
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ukrayna krizi
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ukrayna
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rusya, ukrayna, новый онлайн для белой редактуры
Rusya - asker - Russian servicemen are pictured by military equipment captured by Russian troops during Russia's military operation in Ukraine, near the village of Huta-Mezhyhirska, in Ukraine. Ten Javelin American-made portable anti-tank missile systems, grenade launchers, man-portable air-defense systems were discovered at a base that was taken under control of the Russian Armed Forces - Sputnik Türkiye

Büyükelçi Antonov: Rusya ABD'yi tehdit etmiyor, Ukrayna'da gerginliği önlemeye çalışıyor

06:16 06.05.2022
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Rusya'nın ABD Büyükelçisi, Rusya ABD'yi tehdit etmediğini, Ukrayna'da gerginliğin tırmanmasını önlemek için elinden geleni yaptığını söyledi. Ayrıca, Büyükelçilik'ten yapılan açıklamada, ABD yönetimine kimyasal silah stoklarını imha etme çağrısında bulunuldu.
Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatına ilişkin son gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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06:54 06.05.2022
Rusya'nın Moskova kruvazörünün ABD'nin verdiği istihbarat üzerine batırıldığı iddia edildi
ABD tarafından paylaşılan istihbaratın Ukrayna'nın Rus kruvazörü Moskova'yı batırmasına yardımcı olduğu iddia edildi.
Rusya'nın Karadeniz'deki sancak gemisi Moskova kruvazörünün Ukrayna tarafından nasıl vurulduğu halen merak konusu iken ABD'den geminin batırılmasına ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı.
NBC haber kanalının ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde ABD istihbaratının paylaştığı istihbarat bilgisinin Ukrayna ordusunun Rus kruvazör gemisi Moskova'yı batırmasına yardımcı olduğu ileri sürüldü.
Saldırının Ukrayna kuvvetlerinin Amerikalılara Odesa'nın güneyinde Karadeniz'de seyreden bir gemi hakkında soru sormasının ardından gerçekleştiği iddia edilen haberde ABD istihbaratının o gemiyi Moskova olarak tanımladığı ve konumunun doğrulanmasına yardımcı olduğu, ardından Ukraynalıların gemiyi hedef aldığı öne sürüldü.
Öte yandan, ABD'nin Ukrayna'nın Moskova'yı hedef alacağını önceden bilmediği ve saldırı kararına karışmadığı da iddia edildi.
ABD'nin ayrıca Rus gemilerinden gelen saldırıları da tespit edip Ukrayna ile paylaştığı belirtildi.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Amerikan istihbaratının Ukrayna ile gerçek zamanlı bilgi paylaştığını doğrulasa da Moskova gemisine ilişkin yorum yapmaktan kaçınıyor.
510 kişilik mürettebat taşıyan güdümlü bir füze kruvazörü olan Moskova, Rusya'nın Karadeniz Filosunun sancak gemisiydi ve İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana savaşta batırılan en büyük Rus savaş gemisiydi.
ABD, geminin iki Neptün gemisavar füzesi ile vurulduktan sonra 14 Nisan'da battığını açıklamıştı.
06:23 06.05.2022
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Rusya Dışişleri Bakanlığı ile az sıklıkta da olsa temasta olduklarını söyledi.
Sullivan, "Nadiren temas halindeyiz. Zaman zaman Dışişleri Bakanlığı ile, özellikle de burada tutuklu bulunan Amerikan vatandaşlarımızla ilgili temaslarda bulunuyorum.” dedi.
ABD ve Rusya arasının arasının açılmasına rağmen, iki ülkenin uzay ajansları Roscosmos ve NASA arasındaki bağların Uluslararası Uzay İstasyonu'nun operasyonlarını yürütürken devam ettiğini kaydeden Sullivan, "Fakat altı ay öncesine kıyasla bile, temas seviyesi büyük ölçüde azaldı" dedi.
06:13 06.05.2022
Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoly Antonov bir röportajda, Rusya'nın ne ABD'yi ne de Avrupalı müttefiklerini tehdit etmediğini, ancak Ukrayna ihtilafının tırmanmasını önlemek için her türlü çabayı gösterdiğini söyledi.
06:13 06.05.2022
ABD'nin 23. Kimyasal Taburu'ndan askerler Güney Kore'deki tatbikatta koruyucu kıyafetleriyle - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2022
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Rusya'nın Washington Büyükelçiliği'nden ABD'ye 'kimyasal silah stoklarını imha etme' çağrısı
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