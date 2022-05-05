CANLI | Gazprom, Kuzey Akım-2 için planlanan kapasiteleri Rusya'nın kuzeybatı bölgelerine gönderecek

Gazprom, Kuzey Akım-2 için planlanan kapasiteleri Rusya'nın kuzeybatı bölgelerine gönderecek

Gazprom, Kuzey Akım-2 projesi için planlanan kapasiteleri Rusya'nın kuzeybatı bölgelerinin gaz tedarikini geliştirmek için kullanma kararı aldı.

Şirketten yapılan açıklamada, "Almanya tarafından Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattının işletmeye alınmasına karar verilmesi durumunda, hattın sadece bir kolu yüzde 100 kapasiteyle devreye alınabilecek" dendi.

Kuzey Akım-2 projesi için planlanan kapasitelerin Rusya'nın kuzeybatı bölgelerine gaz tedarikinin geliştirilmesi için kullanılacağını belirten Gazprom, bu durumda hattın ikinci kolunun en erken 2028 yılında hizmete alınabileceğinin altını çizdi.