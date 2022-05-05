CANLI | Gazprom, Kuzey Akım-2 için planlanan kapasiteleri Rusya'nın kuzeybatı bölgelerine gönderecek

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı ve Batı ülkelerinin Moskova'yı hedef alan eylemleri devam ediyor.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Azovstal’daki aşırı milliyetçilerin takas önerisinin Suriye’deki teröristlerin taleplerini andırdığını söyledi.
Kırım Devlet Başkanı’nın Enformasyon Politikasından Sorumlu Danışmanı Oleg Kryuçkov, Kırım ile Ukrayna’nın Herson bölgesini bağlayan demiryolu hatlarının onarıldığını, yolcu ve yük trafiğinin başladığını duyurdu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Danimarka'nın Moskova Büyükelçiliği'nde görevli 7 diplomatın sınır dışı edilmesine karar verildiğini duyurdu.
İsveç Dışişleri Bakanı Linde, ABD'nin olası bir NATO başvurusu durumunda İsveç ve Finlandiya'ya güvenlik garantisi verdiğini açıkladı.
Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatına ilişkin son gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında: