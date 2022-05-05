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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220505/canli--gazprom-kuzey-akim-2-icin-planlanan-kapasiteleri-rusyanin-kuzeybati-bolgelerine-gonderecek-1056115974.html
CANLI | Gazprom, Kuzey Akım-2 için planlanan kapasiteleri Rusya'nın kuzeybatı bölgelerine gönderecek
CANLI | Gazprom, Kuzey Akım-2 için planlanan kapasiteleri Rusya'nın kuzeybatı bölgelerine gönderecek
AB'de Rusya'dan doğalgazın yasaklanmasına dair henüz bir uzlaşı sağlanamazken Gazprom, Kuzey Akım-2 projesi için planlanan kapasiteleri Rusya'nın kuzeybatı... 05.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-05T17:06+0300
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Gazprom - Sputnik Türkiye

CANLI | Gazprom, Kuzey Akım-2 için planlanan kapasiteleri Rusya'nın kuzeybatı bölgelerine gönderecek

17:06 05.05.2022
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AB'de Rusya'dan doğalgazın yasaklanmasına dair henüz bir uzlaşı sağlanamazken Gazprom, Kuzey Akım-2 projesi için planlanan kapasiteleri Rusya'nın kuzeybatı bölgelerinin doğalgaz tedarikini geliştirmek için kullanma kararı aldı.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı ve Batı ülkelerinin Moskova'yı hedef alan eylemleri devam ediyor.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Azovstal’daki aşırı milliyetçilerin takas önerisinin Suriye’deki teröristlerin taleplerini andırdığını söyledi.
Kırım Devlet Başkanı’nın Enformasyon Politikasından Sorumlu Danışmanı Oleg Kryuçkov, Kırım ile Ukrayna’nın Herson bölgesini bağlayan demiryolu hatlarının onarıldığını, yolcu ve yük trafiğinin başladığını duyurdu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Danimarka'nın Moskova Büyükelçiliği'nde görevli 7 diplomatın sınır dışı edilmesine karar verildiğini duyurdu.
İsveç Dışişleri Bakanı Linde, ABD'nin olası bir NATO başvurusu durumunda İsveç ve Finlandiya'ya güvenlik garantisi verdiğini açıkladı.
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Gazprom, Kuzey Akım-2 için planlanan kapasiteleri Rusya'nın kuzeybatı bölgelerine gönderecek
Gazprom, Kuzey Akım-2 projesi için planlanan kapasiteleri Rusya'nın kuzeybatı bölgelerinin gaz tedarikini geliştirmek için kullanma kararı aldı.
Şirketten yapılan açıklamada, "Almanya tarafından Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattının işletmeye alınmasına karar verilmesi durumunda, hattın sadece bir kolu yüzde 100 kapasiteyle devreye alınabilecek" dendi.
Kuzey Akım-2 projesi için planlanan kapasitelerin Rusya'nın kuzeybatı bölgelerine gaz tedarikinin geliştirilmesi için kullanılacağını belirten Gazprom, bu durumda hattın ikinci kolunun en erken 2028 yılında hizmete alınabileceğinin altını çizdi.
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