Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220510/canli--almanya-disisleri-bakani-rus-enerji-kaynaklarina-olan-bagimliligimizi-sifira-indiriyoruz--1056250766.html
CANLI | Almanya Dışişleri Bakanı: Rus enerji kaynaklarına olan bağımlılığımızı 'sıfıra' indiriyoruz
CANLI | Almanya Dışişleri Bakanı: Rus enerji kaynaklarına olan bağımlılığımızı 'sıfıra' indiriyoruz
Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatı sürerken Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rus enerji kaynaklarına olan bağımlılığı kalıcı olarak 'sıfıra'... 10.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-10T16:57+0300
2022-05-10T17:13+0300
ukrayna krizi
ukrayna
rusya
askeri harekat
rusya savunma bakanlığı
lugansk
avrupa birliği
gürcistan
finlandiya
nato
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0a/1056240217_0:0:3065:1725_1920x0_80_0_0_774fd824647f018400fea5928226fe1e.jpg
ukrayna
rusya
lugansk
avrupa birliği
gürcistan
finlandiya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0a/1056240217_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_9db1768cae1fa1ab3963568b04c9adbc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna, rusya, askeri harekat, rusya savunma bakanlığı, lugansk, avrupa birliği, gürcistan, finlandiya, nato, новый онлайн для белой редактуры
Annalena Baerbock - Sputnik Türkiye

CANLI | Almanya Dışişleri Bakanı: Rus enerji kaynaklarına olan bağımlılığımızı 'sıfıra' indiriyoruz

16:57 10.05.2022 (güncellendi: 17:13 10.05.2022)
Abone olTelegram
Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatı sürerken Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rus enerji kaynaklarına olan bağımlılığı kalıcı olarak 'sıfıra' indirmeye karar verdiğini söyledi.
Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatı ve Batılı ülkelerin Moskova'yı hedef alan eylemleri devam ediyor.
Finlandiya Savunma Komitesi, ülkenin güvenliğinin gelecekte garantiye alınması için 'en iyi çözümün' NATO üyeliği olduğunu açıkladı.
Gürcistan Başbakanı İrakliy Garibaşvili, AB üyelik başvurusu için gerekli AB'ye giriş anketinin ikinci bölümünün AB'nin Tiflis Temsilciliği Başkanı Karl Hartzel'e teslim etti.
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya’nın ‘İskender’ modeli de dahil olmak üzere füze üretimi alanında Belarus'a yardım edeceğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Lugansk Halk Cumhuriyeti güçlerinin Rus kuvvetlerinin desteğiyle Popasnaya yerleşim yerinde tamamıyla kontrol sağlayıp Lugansk’ın idari sınırlarına ulaştığını duyurdu.
Litvanya parlamentosu Seimas, Rusya'yı 'terör devleti' ilan ederek Moskova'ya karşı uluslararası bir mahkeme kurulması çağrısı yaptı. İlgili karar, parlamentoda 128 'evet' oyuyla kabul edildi.
Lugansk - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2022
Ukrayna krizi
CANLI | Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin Moskova Büyükelçisi: Rusya'da en az iki konsolosluk açabiliriz
05:20
Önce yenilerÖnce eskiler
17:58 10.05.2022
Doğalgaz vana - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2022
Ukrayna krizi
'Almanya, Rus gazının kesilmesi ihtimaline karşı kriz planı hazırlıyor'
17:58
17:29 10.05.2022
17:25 10.05.2022
Pulitzer, Ukraynalı gazetecilere 'özel ödül' verdi
1917 yılından itibaren 22 kategoride dağıtılan Pulitzer gazetecilik ödülleri açıklandı. Pulitzer, bu yıla özel Ukraynalı gazetecileri kapsayan bir özel ödül verdi. Açıklamada Ukraynalı gazetecilerin, Rusya'nın askeri harekatından bu yana gösterdikleri 'cesaret, dayanıklılık ve doğru haberciliğe bağlılık' için Pulitzer Özel Ödülüne layık görüldüğü ifade edildi.
Pulitzer yönetim kurulu konuyla ilgili açıklama yaparak, "Bombardımanlara, kaçırılmalara, işgallere ve hatta kendi saflarındaki ölümlere rağmen, Ukrayna'ya ve dünyanın dört bir yanındaki gazetecilere onur vererek korkunç bir gerçeğin doğru bir resmini sunma çabalarında ısrar ettiler" dedi.
17:01 10.05.2022
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2022
Ukrayna krizi
Lavrov'dan AB'ye tepki: Gizlenmeye dahi çalışılmayan hırsızlık
16:52
16:57 10.05.2022
ABD: Ukrayna ihtilafını çözmek için geçerli bir müzakere yolu görmüyoruz
ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haynes, Washington yönetiminin Ukrayna ihtilafını çözmek için şu an 'geçerli bir müzakere yolu görmediğini' söyledi.
16:56 10.05.2022
Almanya Dışişleri Bakanı: Rus enerji kaynaklarına olan bağımlılığımızı 'sıfıra' indiriyoruz
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rus enerji kaynaklarına olan bağımlılığı kalıcı olarak 'sıfıra' indirmeye karar verdiğini söyledi. Baerbock, Kiev'de Ukraynalı mevkidaşı Dmitriy Kuleba ile düzenlediği ortak basın toplantısında "Tüm sonuçlarıyla birlikte Rus enerjisine olan bağımlılığımızı sıfıra indiriyoruz. Ve bu sonsuza dek olacak" dedi.
Almanya'nın Kiev Büyükelçiliği yeniden açıldı
Öte yandan Baerbock, Kiev'deki Alman büyükelçiliğinin yeniden açıldığını duyurdu. Şubat ayı ortasında kapatılan diplomatik temsilcilikte ilk etapta sınırlı sayıda personelin olacağını belirten Baerbock, ayrıca yapılacak işlemlerin de sınırlı olacağını kaydetti.
16:50 10.05.2022
Estonya İstatistik Dairesi: Ekonomimiz hala büyük ölçüde Rusya'ya bağımlı
Estonya İstatistik Dairesi'nin açıkladığı veriler, Tallinn'in ekonomisinin hala büyük ölçüde Rusya'ya bağımlı olduğunu gösterdi. Verilere göre mart ayında Rusya'ya yapılan ihracat, 2021 yılının aynı ayına göre yüzde 35, ithalat ise yüzde 31 arttı.
İhracatın hacmi 59 milyon euro ve ithalatın ise 217 milyon euro olarak kaydedildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала