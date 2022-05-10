CANLI | Almanya Dışişleri Bakanı: Rus enerji kaynaklarına olan bağımlılığımızı 'sıfıra' indiriyoruz

Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatı ve Batılı ülkelerin Moskova'yı hedef alan eylemleri devam ediyor.
Finlandiya Savunma Komitesi, ülkenin güvenliğinin gelecekte garantiye alınması için 'en iyi çözümün' NATO üyeliği olduğunu açıkladı.
Gürcistan Başbakanı İrakliy Garibaşvili, AB üyelik başvurusu için gerekli AB'ye giriş anketinin ikinci bölümünün AB'nin Tiflis Temsilciliği Başkanı Karl Hartzel'e teslim etti.
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya’nın ‘İskender’ modeli de dahil olmak üzere füze üretimi alanında Belarus'a yardım edeceğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Lugansk Halk Cumhuriyeti güçlerinin Rus kuvvetlerinin desteğiyle Popasnaya yerleşim yerinde tamamıyla kontrol sağlayıp Lugansk’ın idari sınırlarına ulaştığını duyurdu.
Litvanya parlamentosu Seimas, Rusya'yı 'terör devleti' ilan ederek Moskova'ya karşı uluslararası bir mahkeme kurulması çağrısı yaptı. İlgili karar, parlamentoda 128 'evet' oyuyla kabul edildi.