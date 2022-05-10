CANLI BLOG | Japonya'dan, Rusya Başbakanı Mişustin dahil 141 kişiye yaptırım kararı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatına ilişkin son gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
Rusya'nın Ukrayna'ya özel askeri operasyonu devam ederken, Rusya'ya yönelik yaptırımlar da sürüyor. Japonya'dan Rusya, Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinden 140'dan fazla kişiye yaptırım kararı geldi. Yeni yaptırım listesi Japonya Dışişleri Bakanlığı'nın sayfasında yayınlandı. Söz konusu listede Rusya Başbakanı Mihail Mişustin de bulunuyor.
05:42 10.05.2022
05:38 10.05.2022
Rusya, Avrupa ülkelerinin büyükelçiliklerini kapatmayı planlamıyor
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksander Gruşko, Sputnik'e verdiği demeçte, Moskova'nın olası yeni dostça olmayan adımlara yanıt olarak Avrupa ülkelerinin büyükelçiliklerini kapatmayacağını, bu tür eylemlerin Rus geleneklerinde olmadığını söyledi.
Gruşko, "Bizim geleneklerimizde bu yok. Bu nedenle diplomatik misyonların çalışmasının önemli olduğuna inanıyoruz” ifadesini kullandı.
05:22 10.05.2022
Japonya, Rusya Başbakanı Mişustin'in de aralarında olduğu 140'dan fazla kişiye yaptırım kararı aldı
Japonya, Ukrayna'daki olaylar ışığında, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin dahil olmak üzere Rusya, Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nden 140'tan fazla kişiye yeni yaptırımlar uygulayacağını açıkladı.
Aynı zamanda Almaz-Antey de dahil olmak üzere 71 Rus şirketine de karşı da yaptırım kararı alındı.
Güncellenen yaptırım listesi, Japonya Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınlandı. İlk olarak 133 kişiye yaptırım uygulanacağı açıklanırken, tam listeyle sayı 141'e yükseldi.