CANLI BLOG | Japonya'dan, Rusya Başbakanı Mişustin dahil 141 kişiye yaptırım kararı

Japonya, Rusya Başbakanı Mişustin'in de aralarında olduğu 140'dan fazla kişiye yaptırım kararı aldı

Japonya, Ukrayna'daki olaylar ışığında, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin dahil olmak üzere Rusya, Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nden 140'tan fazla kişiye yeni yaptırımlar uygulayacağını açıkladı.

Aynı zamanda Almaz-Antey de dahil olmak üzere 71 Rus şirketine de karşı da yaptırım kararı alındı.

Güncellenen yaptırım listesi, Japonya Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınlandı. İlk olarak 133 kişiye yaptırım uygulanacağı açıklanırken, tam listeyle sayı 141'e yükseldi.