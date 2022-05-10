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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220510/canli-blog--japonya-rusya-basbakani-misustin-dahil-140dan-fazla-kisiye-yaptirim-karari-aldi-1056233726.html
CANLI BLOG | Japonya'dan, Rusya Başbakanı Mişustin dahil 141 kişiye yaptırım kararı
CANLI BLOG | Japonya'dan, Rusya Başbakanı Mişustin dahil 141 kişiye yaptırım kararı
Rusya'nın Ukrayna'ya özel askeri operasyonu devam ederken, Rusya'ya yönelik yaptırımlar da sürüyor. Japonya'dan Rusya, Donetsk ve Lugansk Halk... 10.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-10T05:20+0300
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ukrayna krizi
japonya
yaptırım
mihail mişustin
sergey lavrov
vladimir putin
ukrayna krizi
lugansk halk cumhuriyeti
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Rusya Başbakanı Mihail Mişustin - Sputnik Türkiye

CANLI BLOG | Japonya'dan, Rusya Başbakanı Mişustin dahil 141 kişiye yaptırım kararı

05:20 10.05.2022 (güncellendi: 05:56 10.05.2022)
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Rusya'nın Ukrayna'ya özel askeri operasyonu devam ederken, Rusya'ya yönelik yaptırımlar da sürüyor. Japonya'dan Rusya, Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinden 140'dan fazla kişiye yaptırım kararı geldi. Yeni yaptırım listesi Japonya Dışişleri Bakanlığı'nın sayfasında yayınlandı. Söz konusu listede Rusya Başbakanı Mihail Mişustin de bulunuyor.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatına ilişkin son gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
Rusya - Ukrayna - operasyon - Popasnaya kenti - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2022
Ukrayna krizi
CANLI | Rusya'nın BM yetkilisi: Belgeler, Ukrayna’dan Rusya’ya saldırı planı olduğunu gösteriyor
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Rusya, Avrupa ülkelerinin büyükelçiliklerini kapatmayı planlamıyor
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksander Gruşko, Sputnik'e verdiği demeçte, Moskova'nın olası yeni dostça olmayan adımlara yanıt olarak Avrupa ülkelerinin büyükelçiliklerini kapatmayacağını, bu tür eylemlerin Rus geleneklerinde olmadığını söyledi.
Gruşko, "Bizim geleneklerimizde bu yok. Bu nedenle diplomatik misyonların çalışmasının önemli olduğuna inanıyoruz” ifadesini kullandı.
05:22 10.05.2022
Japonya, Rusya Başbakanı Mişustin'in de aralarında olduğu 140'dan fazla kişiye yaptırım kararı aldı
Japonya, Ukrayna'daki olaylar ışığında, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin dahil olmak üzere Rusya, Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nden 140'tan fazla kişiye yeni yaptırımlar uygulayacağını açıkladı.
Aynı zamanda Almaz-Antey de dahil olmak üzere 71 Rus şirketine de karşı da yaptırım kararı alındı.
Güncellenen yaptırım listesi, Japonya Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınlandı. İlk olarak 133 kişiye yaptırım uygulanacağı açıklanırken, tam listeyle sayı 141'e yükseldi.
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