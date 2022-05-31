CANLI | Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'ya 24 bin tondan fazla insani yardım sağlandı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik özel askeri operasyonu ve Batı'nın Moskova'yı hedef alan eylemleri sürüyor.
Avrupa Komisyonu Başkanı Von der Leyen, AB ülkelerinin, yıl sonuna kadar Rusya'dan alınan petrol miktarının yüzde 90 azaltılması konusunda anlaştığını duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı Savunma Yönetimi Ulusal Merkezi Başkanı Tümgeneral Mihail Mizintsev, Harkov bölgesinde aşırı sağcı Kraken Taburu militanlarının Ukrayna istihbaratının Rus yanlısı olduklarından şüphelendiği kişilere cezalandırma amaçlı baskınlar düzenlediğini belirtti.
Rusya'nın Ukrayna operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında: