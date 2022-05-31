CANLI | Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'ya 24 bin tondan fazla insani yardım sağlandı

Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Avrupa Birliği'nin (AB), Rusya'dan enerji ithalatının yasaklanmasının tartışılacağı zirve öncesinde Brüksel'in 'Rusya karşıtı yaptırımlar karşısında parçalanmaya başladığını' söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kremlin'den yapılan açıklamada, "Kargoların Karadeniz ve Azak Denizi'nden sorunsuz bir şekilde ulaştırılmasına katkı sunmaya hazırız" denildi

Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Adli Tıp Bürosu Başkanı Dmitriy Kalaşnikov, DHC’de 35’i Şubat 2022’den sonra olmak üzere 2014’ten bu yana toplam 117 çocuğun hayatını kaybettiğini ifade etti.

Eski Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko’nun partisi olan Avrupa Dayanışması’ndan milletvekili Viktoriya Syumar’ın yaptığı açıklamaya göre, Poroşenko bugün ülkeyi terk etmeyi başardı.