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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220531/canli--rusya-savunma-bakanligi-ukraynaya-24-bin-tondan-fazla-insani-yardim-saglandi-1056834917.html
CANLI | Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'ya 24 bin tondan fazla insani yardım sağlandı
CANLI | Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'ya 24 bin tondan fazla insani yardım sağlandı
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 2 Mart'tan bu yana Ukrayna'ya 24 bin tondan fazla insani yardım gönderildiği belirtildi. 31.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-31T06:17+0300
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ukrayna krizi
rusya
ukrayna krizi
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Novaya Astrakhan köyünde insani yardım dağıtımı - Sputnik Türkiye

CANLI | Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'ya 24 bin tondan fazla insani yardım sağlandı

06:17 31.05.2022
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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 2 Mart'tan bu yana Ukrayna'ya 24 bin tondan fazla insani yardım gönderildiği belirtildi.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik özel askeri operasyonu ve Batı'nın Moskova'yı hedef alan eylemleri sürüyor.
Avrupa Komisyonu Başkanı Von der Leyen, AB ülkelerinin, yıl sonuna kadar Rusya'dan alınan petrol miktarının yüzde 90 azaltılması konusunda anlaştığını duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı Savunma Yönetimi Ulusal Merkezi Başkanı Tümgeneral Mihail Mizintsev, Harkov bölgesinde aşırı sağcı Kraken Taburu militanlarının Ukrayna istihbaratının Rus yanlısı olduklarından şüphelendiği kişilere cezalandırma amaçlı baskınlar düzenlediğini belirtti.
Rusya'nın Ukrayna operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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06:29 31.05.2022
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Yevgeny Ivanov RIA Novosti'ye verdiği demeçte, Moskova'nın dost olmayan ülkelerden büyükelçilik çalışanlarını tahliye etmeyi henüz gerekli görmediğini, ancak acil önlemler aldığını söyledi.
06:21 31.05.2022
Ukrayna'ya 24 bin tondan fazla temel ihtiyaç, gıda, ilaç ve tıbbi malzeme teslim edildi
Rusya Ulusal Savunma Kontrol Merkezi başkanı ve aynı zamanda Rusya'nın insani müdahale koordinasyon merkezini yöneten General Mizintsev, 2 Mart'tan bu yana Ukrayna'ya 24.000 tondan fazla temel ihtiyaç, gıda, ilaç ve tıbbi malzeme teslim edildiğini söyledi.
06:19 31.05.2022
Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Avrupa Birliği'nin (AB), Rusya'dan enerji ithalatının yasaklanmasının tartışılacağı zirve öncesinde Brüksel'in 'Rusya karşıtı yaptırımlar karşısında parçalanmaya başladığını' söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kremlin'den yapılan açıklamada, "Kargoların Karadeniz ve Azak Denizi'nden sorunsuz bir şekilde ulaştırılmasına katkı sunmaya hazırız" denildi.
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Adli Tıp Bürosu Başkanı Dmitriy Kalaşnikov, DHC’de 35’i Şubat 2022’den sonra olmak üzere 2014’ten bu yana toplam 117 çocuğun hayatını kaybettiğini ifade etti.
Eski Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko’nun partisi olan Avrupa Dayanışması’ndan milletvekili Viktoriya Syumar’ın yaptığı açıklamaya göre, Poroşenko bugün ülkeyi terk etmeyi başardı.
Rusya, Ruble ile ödeme yapmayı reddeden Hollanda'ya yarından itibaren gaz akışını keseceğini duyurdu. Hollanda'nın kısmen devlete ait şirketi Gasterra ile Danimarka'nın çokuluslu şirketi Orsted, Rusya'ya gaz karşılığında rubleyle ödeme yapmayı reddettiklerini açıklamıştı.
Ukrayna - Lugansk - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2022
Ukrayna krizi
CANLI | Rusya: Kraken Taburu’ndan militanlar Harkov bölgesinde Rus yanlısı vatandaşları yakalıyor
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