CANLI | Borrell: G20 ülkeleri, Ukrayna konusunda AB'den farklı bir bakış açısına sahip

Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batı ülkelerinin Moskova'yı hedef alan eylemleri devam ediyor.
Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) Kültür Bakan Yardımcısı Roman Oleksin, Ukrayna güçlerinin Lisiçansk kentinden çekilirlerken kent müzesini ve çocuk kütüphanesini yaktıklarını belirtti.
Kırım’da nisan ayından beri geçerli olan yüksek terör tehlikesi uygulaması 25 Temmuz’a dek uzatıldı. Yüksek terör tehlikesi uygulaması, Rusya Federasyonu bölgelerinde, terör eylemi gerçekleştirilmesi ihtimaline dair doğrulanmış bir istihbarat olması hâlinde devreye alınıyor.
İtalyan Corriere della Sera gazetesi, Almanya’nın 9 milyar euroluk yardım paketinin Ukrayna’ya verilmesini bir aydan uzun bir süredir bloke ettiğini yazdı.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında: