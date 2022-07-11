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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220711/canli--borrell-g20-ulkeleri-ukrayna-konusunda-abden-farkli-bir-bakis-acisina-sahip--1058567514.html
CANLI | Borrell: G20 ülkeleri, Ukrayna konusunda AB'den farklı bir bakış açısına sahip
CANLI | Borrell: G20 ülkeleri, Ukrayna konusunda AB'den farklı bir bakış açısına sahip
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Brüksel'in Ukrayna konusundaki tavrının G20 ülkeleri arasında... 11.07.2022, Sputnik Türkiye
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Josep Borrell - Sputnik Türkiye

CANLI | Borrell: G20 ülkeleri, Ukrayna konusunda AB'den farklı bir bakış açısına sahip

09:13 11.07.2022
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Brüksel'in Ukrayna konusundaki tavrının G20 ülkeleri arasında yaygın olmadığını söyledi.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batı ülkelerinin Moskova'yı hedef alan eylemleri devam ediyor.
Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) Kültür Bakan Yardımcısı Roman Oleksin, Ukrayna güçlerinin Lisiçansk kentinden çekilirlerken kent müzesini ve çocuk kütüphanesini yaktıklarını belirtti.
Kırım’da nisan ayından beri geçerli olan yüksek terör tehlikesi uygulaması 25 Temmuz’a dek uzatıldı. Yüksek terör tehlikesi uygulaması, Rusya Federasyonu bölgelerinde, terör eylemi gerçekleştirilmesi ihtimaline dair doğrulanmış bir istihbarat olması hâlinde devreye alınıyor.
İtalyan Corriere della Sera gazetesi, Almanya’nın 9 milyar euroluk yardım paketinin Ukrayna’ya verilmesini bir aydan uzun bir süredir bloke ettiğini yazdı.
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Borrell: G20 ülkeleri, Ukrayna konusunda AB'den farklı bir bakış açısına sahip
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Brüksel'in Ukrayna konusundaki tavrının G20 ülkeleri arasında yaygın olmadığını söyledi.
Borrell, yazılı açıklamasında, "BM Genel Kurulu'nda mart ayında yapılan oylamada 140 ülke Rus saldırganlığını kınadı ve saldırıyı düzenleyen ülke dışında G20'nin tek bir üyesi bile bu karara karşı çıkmadı. Ancak nasıl devam edileceği ve savaşın sonuçları konusunda görüşler keskin bir şekilde farklı" dedi.
Borrell, "G7 ve benzer düşüncelere sahip ülkeler Rusya'yı kınamakta, yaptırım uygulamakta ve rejimi sorumlu tutmaya çalışmakta birleşiyorlar. Fakat diğer ülkeler ve biz burada, kürenin güneyindeki çoğu ülkeyi hesaba katarak şunu söyleyebiliriz; genel manada farklı bir bakış açısına sahipler" ifadelerini kullandı.
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