CANLI | Borrell: G20 ülkeleri, Ukrayna konusunda AB'den farklı bir bakış açısına sahip

Borrell: G20 ülkeleri, Ukrayna konusunda AB'den farklı bir bakış açısına sahip

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Brüksel'in Ukrayna konusundaki tavrının G20 ülkeleri arasında yaygın olmadığını söyledi.

Borrell, yazılı açıklamasında, "BM Genel Kurulu'nda mart ayında yapılan oylamada 140 ülke Rus saldırganlığını kınadı ve saldırıyı düzenleyen ülke dışında G20'nin tek bir üyesi bile bu karara karşı çıkmadı. Ancak nasıl devam edileceği ve savaşın sonuçları konusunda görüşler keskin bir şekilde farklı" dedi.

Borrell, "G7 ve benzer düşüncelere sahip ülkeler Rusya'yı kınamakta, yaptırım uygulamakta ve rejimi sorumlu tutmaya çalışmakta birleşiyorlar. Fakat diğer ülkeler ve biz burada, kürenin güneyindeki çoğu ülkeyi hesaba katarak şunu söyleyebiliriz; genel manada farklı bir bakış açısına sahipler" ifadelerini kullandı.