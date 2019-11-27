Trump, Meksikalı kartelleri 'terör örgütü' ilan etmeye hazırlanıyor, İHA saldırısı da gündemde

ABD Başkanı Donald Trump, uyuşturucu ve insan kaçakçılığındaki rolleri nedeniyle Meksikalı kartelleri ‘terör örgütü’ olarak nitelendirmeye hazırlandıklarını duyurdu, ayrıca kartellere karşı insansız hava araçları da dahil olmak üzere askeri operasyonu seçenekler arasında saydı.

Son olarak Sinaloa kartelinin lideri ‘El Chapo’nun oğlunu yakalayan polislerle çatışarak şehri savaş alanına çevirmeleriyle gündeme gelen Meksikalı çeteler ABD Başkanı Donald Trump’ın da radarından kaçmadı.

Fox New’te Bill O’Reilly’ye konuşan Trump, 90 gündür üzerinde çalıştığı bir plan olduğunu ve kartelleri ‘yabancı terör örgütü’ olarak tanımayı hedeflediklerini anlattı. Trump, “Biliyorsun, (terör örgütü olarak) adlandırmak o kadar kolay değil, bir süreçten geçmelisin ve işte biz de bu süreçteyiz” dedi.

Bu şekilde tanımanın ne anlama geleceğinin sorulması üzerine konuyu askeri operasyona getiren Trump, ‘kartelleri insansız hava araçları (İHA) ve buna benzer şeylerle vurmaya başlamaktan’ bahsederek, “Ne yapacağımı söylemek istemiyorum ama bu şekilde ilan edilecekler” ifadelerini kullandı.

Meksika tepkili: Biz ülkesini satanlardan değiliz

Uyuşturucu ticaretiyle bağlantı olarak her yılsöyleyen Trump, “Kartellerin parasının limiti yok, çünkü bu uyuşturucu ve insan kaçakçılığından gelen para” diye konuştu.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ise ABD’nin olası askeri operasyon fikrine tepki gösterdi. Lopez, “Bunu asla kabul etmeyiz, biz ülkesini düşmana satanlardan değiliz” dedi.

Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard da bunun ‘gereksiz ve uygunsuz’ olacağını belirtti.

ABD'li aileye saldırı sonrası tutumu sertleşti

Meksika'nın kuzeyindeki Sonora eyaletinde bir uyuşturucu karteli tarafından düzenlendiği öne sürülen saldırıda ABD’li bir Mormon aileye mensup dokuz kişinin yaşamını yitirmesi sonrasında Donald Trump’ın bu konudaki söylemi sertleşti.

Trump, saldırı sonrasında “Şimdi zaman Meksika için, ABD’nin de yardımıyla uyuşturucu kartellerine karşı savaş açmanın ve onları yeryüzünden silmenin zamanı” demişti ancak Meksikalı yetkililer Washington’ın müdahalesine çekimser yaklaşmıştı.

Meksika barışçıl yöntemi benimsedi

Kartellerle yıllar süren mücadele sonrasında Meksikalı yetkililer yakın zamanda daha barışçıl bir yaklaşım ve müzakere yöntemini benimsemişti.

Sinaloa eyaletinin başkenti Culiacan’da ‘El Chapo’ lakaplı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın oğlu Ovidio Guzman Lopez’in polisler tarafından yakalanması üzerine çete üyeleri güvenlik güçleriyle çatışmış, sokaklar savaş alanına dönmüştü. Polis can kaybı yaşanmaması için geri çekilmek zorunda kalmıştı.