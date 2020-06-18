Bolton bu kez de Pompeo-Trump ilişkisine değindi: 'Tiksinti ve hayal kırıklığı duyuyordu, istifayı düşündü'

Beyaz Saray hakkındaki ifşaatlarıyla daha yayımlanmadan olay olan John Bolton’ın kitabına göre Mike Pompeo, Donald Trump ile çalışmaktan o kadar ‘tiksinti ve hayal kırıklığı’ duyuyordu ki istifa etmeyi bile düşündü. Kuzey Kore politikasını özelikle eleştiren Pompeo, Trump’ın hamleleri karşısında ‘kalbi duracakmış’ gibi hissediyordu.

‘The Room Where It Happened: A White House Memoir’ (Olayın Gerçekleştiği Yer: Bir Beyaz Saray Hatırası) adlı kitabında yer verdiği olaylarla Beyaz Saray’ın şimşeklerini üzerine çeken eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton bu kez de Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Başkan Donald Trump’ın arasını açmaya aday oldu.

Kitabın The Hill adlı haber sitesine yansıyan bir bölümüne göre Pompeo, Trump ile uğraşırken yaşadığı ‘tiksinti ve hayal kırıklığı’ nedeniyle görevinden istifa etmeyi düşündü.

‘Tamamen saçmalıyor’ diye not almış

Pompeo’nun hayal kırıklığı yaşadığı konulardan biri de Trump’ın Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ile diplomatik temas kurma çabasıydı. Hatta bu zirvelerden birinde Bolton’ın aktardığına göre Pompeo, Trump’a ithafen “Tamamen saçmalıyor” diye yazdığı not defterini kendisine gösterdi.

Az daha kalbi duruyormuş

Öte yandan kitabı gören Washington Post gazetesi de Pompeo’nun Trump’ı gıyabında sık sık eleştirdiğini aktardı. Bolton’ın yazdığına göre Pompeo, Trump hakkında ‘olumsuz düşüncelere sahip olan birkaç danışmandan biri’ydi.

Kitapta, Donald Trump’ın hareketleriyle çevresindeki insanları nasıl şoka uğrattığına da yer verildi. Buna göre 2018 yılında Kuzey Kore ile Singapur’da yapılacak nükleer zirveden önce Trump’ın Güney Kore Devlet Başkanı ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine tanık olan Pompeo “Kalbim duracaktı” yorumunu yaptı.

Bolton da Pompeo ile aynı görüşü paylaşırken, o da yaşananları ‘ölüme yakın deneyim’ olarak niteledi.

Kitapta, Trump’ın ‘roket adam’ diye seslendiği Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un’a, ünlü yıldız Elton John’un aynı adı taşıyan CD’sini hediye etmeyi kafaya taktığı ve bunu da Pompeo’dan istediği öne sürülmüştü.

Yayımlanmadan olay oldu

Mike Pompeo çok uzun süredir Donald Trump’ın en yakın sırdaşlarından biri olarak göründüğü için John Bolton’ın bu iddiaları önemli kabul ediliyor. Trump her ne kadar zaman zaman Dışişleri Bakanlığı’nı eleştirse de Pompeo’nun çabalarından övgüyle bahsediyor.

John Bolton'ın bazı bölümleri basına yansıyan kitabı Beyaz Saray ile gerilime neden oluyor.

ABD Başkanı Trump, kitapla ilgili suçlamada bulunup bulunmama kararını Adalet Bakanı William Barr'ın vereceğini, ancak meselenin eninde sonunda yargıya intikal edeceğini ima etmişti.

Bunun ardından ABD Adalet Bakanlığı tarafından Washington DC Bölge Mahkemesinde açılan davada, John Bolton'ın kitabının, ‘ulusal güvenliği tehlikeye atabilecek derecede devletin gizli bilgilerini içerdiği’ öne sürülmüştü.

Gelecek hafta yayımlanması beklenen kitapta sadece yeniden seçilmeye odaklanan Trump'ın rastgele, bazen tehlikeli kararlar aldığından; Çin, Rusya, Ukrayna, Kuzey Kore, İran, İngiltere, Fransa ve Almanya gibi müttefikler ve düşmanlara yaklaşımından bahsedildiği belirtiliyor. Trump ise Bolton’ın iddialarını reddediyor.