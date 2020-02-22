Rus uzman: Moskova, Ankara'yı İdlib'de askeri çözümün imkansız olduğuna ikna etti

Rus siyaset bilimci Fitin, Rusya ile Türkiye arasında İdlib konusunda yapılan müzakerelerin Ankara'nın sorunun çözümü için diplomatik yola yönelmesini sağladığını belirtti.

Rusya Stratejik Araştırmaları Enstitüsü Yakındoğu ve Ortadoğu Merkezi Başkanı Vladimir Fitin, "Rusya'nın dayanıklılığını test etme girişimi, İdlib'de hak ettiği cevabı aldı. Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri, saldırı düzenleyen terörist grupları vurdu ve savunma hattının kırılmasını önledi. Bunun ardından Türk tarafından açıklamalar geldi, Ankara'nın Moskova'yla karşı karşıya gelmek istemediği ve diplomatik çözüm için adım atılması gerektiği belirtildi" dedi.

Suriye hükümet güçlerinin son operasyonlarla İdlib'in neredeyse yarısını kontrolü altına aldığını kaydeden Fitin, "Ancak bu, yeni sığınmacı dalgasına hazır olmayan ve bölgedeki nüfuzunu yitirmek istemeyen Türkiye tarafında son derece olumsuz karşılandı. Türkiye, Suriye ordusunu taarruzun başındaki noktalara geri dönmesi gerektiğini, aksi takdirde ciddi bir yanıt vereceklerini vurguladı" ifadelerini kullandı.

Fitin, İdlib'le ilgili müzakerelerin İran'ın da katılımıyla üçlü formatta yapılabileceğini, son günlerde bu yönde bilgiler gelmeye başladığını ekledi.