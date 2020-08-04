ABD'li senatör: Rusya ve ABD'nin START-3'ü uzatması hayati önem taşıyor

ABD Senatosu Adalet Komitesi'nin Demokrat üyesi Dianne Feinstein, New York Times gazetesinde yayınlanan yazısında Şubat 2021'de yürürlük süresi dolacak olan START-3 Anlaşması'na ilişkin görüşlerini paylaştı.

Feinstein, "ABD ve Rusya, dünyadaki nükleer silahların yüzde 90'ına sahip. START-3'ün ve anlaşmanın dünyanın en büyük iki nükleer cephaneliğine yüklediği yükümlülüklerin yürürlükten kalkması, silahsızlanma alanında ilerleme olmasını sağlamayacak" dedi.

Feinstein, anlaşmada yer alan nükleer silahlarla ilgili kısıtlamalar ile denetim ve izleme rejiminin silahların kontrolü açısından hayati öneme sahip olduğunun altını çizdi.

'Çin ve diğer ülkelerin gelecekteki müzakerelere katılmasını destekliyorum'

ABD'nin START-3'ün süresini uzatarak küresel liderlik ortaya koyması gerektiğini düşünen Feinstein, "Bu arada diğer nükleer ülkelerle de silah kontrolüyle ilgili çok uluslu müzakereler başlatabiliriz. Gelecekteki müzakerelere ve anlaşmalara Çin ve diğer nükleer devletlerin dahil edilmesini destekliyorum. Ancak bu, START-3'ün uzatılmasından bağımsız olarak yapılmalı" ifadelerini kullandı.

Nükleer alanda mevcut tek anlaşma START-3

Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF), Rusya ile ABD'nin nükleer silahlarını sınırlandırmalarını içeren iki önemli anlaşmadan birisiydi. INF'nin yenilenmeyip resmen yürürlükten kalkması sonrası geçerliliğini koruyan tek anlaşma START-3.

Ancak her iki tarafın da konuşlu durumdaki nükleer savaş başlıklarının sayısını Soğuk Savaş dönemindekinin aşağısında tutmalarını öngören START-3 anlaşmasının geçerlilik süresi de 5 Şubat 2021’de dolacak.

Putin ABD'yi uyarmıştı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eyleme geçilmemesi halinde START-3 Anlaşması'nın sona ereceği konusunda ABD'yi uyarmıştı.

Temmuz 2018'de anlaşmaya ilişkin konuşan Rus lider, 8 Nisan 2010'da dönemin Rusya Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev ve ABD Devlet Başkanı Barack Obama tarafından imzalanan anlaşmanın uzatılmasına yönelik çalışmalara hemen başlanması gerektiğini, aksi halde anlaşmanın 2021 yılında yürürlükten kalkacağını belirtmişti.