Bloomberg: Kıbrıs, Türkiye yüzünden AB'nin Belarus'a karşı yaptırım kararını bloke etti

Bloomberg, AB'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarında yer alan Türk şirketlerine yaptırım kararı almamış olması nedeniyle, Kıbrıs'ın Belarus'a karşı yaptırım kararı alınmasını bloke ettiğini yazdı. Kıbrıs Dışişleri kaynakları söz konusu haberi reddetti.

Bloomberg'in konuya dair bilgisi olduğunu belirttiği kaynaklarına dayandırdığı haberi göre Kıbrıs, Brüksel’in Türkiye ile arasındaki gerilime istediği tepkiyi vermemesi nedeniyle AB’nin Belarus’a karşı yaptırım kararı almasını bloke etti.

Habere göre bir toplantıda Kıbrıs yetkilileri, AB içinde Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmalarını sınırlayacak bir karar alınmadığı sürece, Belarus’a karşı yaptırım kararı alınmasını da desteklemeyeceğini söyledi.

Very serious with 🇨🇾 using blackmail and blocking the 🇪🇺 decision on sanctions against Belarus individuals. I’m sure this will be remembered for a long time and accordingly have consequences. https://t.co/Fw1XCmcVIo — Carl Bildt (@carlbildt) September 10, 2020

​AB'nin herhangi bir yaptırım kararı alabilmesi için Kıbrıs dahil 27 üye ülkenin hükümetlerinin onayı gerekiyor.

Diğer taraftan Kıbrıs Dışişleri’nden bir kaynak Sputnik’e demecinde Belarus’a karşı yaptırım kararı alınmasını bloke ettikleri haberininin doğru olmadığını belirtti.

AB, ağustos başında Belarus’ta yapılan seçimlerin adil olmadığı kanısına varmış, seçim sonuçlarını tanımadığı açıklamasını yapmıştı.

Seçimler sonucunda ülkeyi 26 yıldan beri yöneten Aleksandr Lukaşenko'nun bir dönem için daha devlet başkanı seçildiği açıklanmıştı. Belarus’taki muhalifler de seçim sonuçlarına itiraz ediyor. Ülkede bir aydan beri seçim sonuçlarına ve muhalif politikacıların alıkonulmasına karşı protestolar sürüyor.