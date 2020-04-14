El dezenfektanı kıtlığına Japon usulü çözüm: Yüksek alkollü içkileri kullanın

Japonya, hastanelerde yaşanan el dezenfektanı kıtlığına ‘ilginç’ bir çözüm getirdi: Alkol derecesi yüksek olan sert içkiler dezenfektan yerine kullanılabilecek. Ancak bu yönteme, ‘kesinlikle gereken hallerde’ başvurulacak.

Koronavirüs salgını nedeniyle özellikle hastanelerde yaşanan dezenfektan kıtlığına karşı Japon yetkililer sıra dışı bir yönteme başvurdu. Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen yeni kurallara göre, alkol derecesi yüzde 70 ile 83 arasında olan içkiler el dezenfektanları yerine kullanılabilecek.

AFP haber ajansının haberine göre, bazı içki üreticileri bu kararın ardından el dezenfektanı ihtiyacını karşılamak amacıyla yüksek alkollü içki üretimine başladı.

Bu alanda Japonya’nın önde gelen markalarından olan Suntory’nin hâlihazırda ABD’de dezenfektan ürettiği belirtildi.

Japonya’daki kurallara göre dezenfeksiyon için kullanılacak ürünlerin alkol derecesinin yüzde 76.9 ile 81.4 arasında olması gerekiyor. Bu miktardan daha az ‘etkisiz’ kabul ediliyor.

Bazı votkalar alkol oranı bakımından bu kriterleri karşılarken, sake ve shochu gibi geleneksel Japon içkilerinde bu oran yüzde 22 ile 45 civarında kalıyor.

ABD ve İtalya, İspanya gibi Avrupa ülkelerine nazaran salgından daha az etkilenen Japonya’da, koronavirüs vakalarının yeniden artışa geçmesi üzerine Tokyo başta olmak üzere yedi bölgede bir ay süreyle olağanüstü hal ilan edilmişti.

Japonya’da salgın nedeniyle şimdiye kadar 155 kişi yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı da 8 bin 403’e ulaştı.