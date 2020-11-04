Azerbaycan: Ermenistan, cephe hattında asker ve teçhizat kaybı verdi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun Dağlık Karabağ’daki cephe hattının farklı noktalarında asker ve teçhizat kaybı verdiğini açıkladı. Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Şuşan Stepanyan, Şuşa istikametinde Azerbaycan’a ait bir sabotaj grubunun tespit edildiğini iddia etti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Ermenistan ordusu cephe hattında Azerbaycan ordusuna ait mevzilere ve yerleşim birimlerine hafif silahlar, toplar ve havan mermileriyle ateş açtı. Özellikle de Terter, Ağdam, Hocavend, Zengilan ve Kubatlı bölgeleri istikametinde çeşitli yoğunluklarda askeri eylemler devam etti. Düşman cephe hattının farklı noktalarında teçhizat ve asker kayıpları vererek geri çekilmek zorunda kaldı.

Gün içinde çok sayıda Ermenistan ordusundan çok sayıda asker öldürüldü ve ayrıca 2 T-72 tankı, 3 D-30 obüsü, 1 Zastava M-55 uçaksavarı, 1 taktik İHA ve 3 kamyon imha edildi.

Bununla birlikte Azerbaycan ordusu, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’nin sabah 08.05’te (07.05 TSİ) periyodik olarak Terter bölgesindeki Hüseyinli ve Gazyan köylerinin yanı sıra Ağcabedi bölgesindeki Hacılar, Karahanlı ve Boyat köylerini topçu ateşine tuttuğunu ve konuyla ilgili gerekli misillemenin yapıldığını bildirdi.

‘Sabotaj grubu tespit edildi’

Öte yandan Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Şuşan Stepanyan, sabah saatlerinde Şuşa istikametinde, Azerbaycan ordusuna ait bir sabotaj grubunun tespit edildiğini iddia etti.

Stepanyan, “Şuşa istikametinde tespit edilen sabotaj grubunun kuşatılması ve etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyon sürüyor” ifadelerini kullandı.

Encirclement and destroy operations against the enemy group detected in the direction of Shushi are underway. — Shushan Stepanyan (@ShStepanyan) November 4, 2020

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Uzun yıllardır çözüm bekleyen Dağlık Karabağ'daki çatışmalar, 27 Eylül'de yeniden alevlenmişti. Resmi olarak Azerbaycan'ın bir parçası olan Dağlık Karabağ, fiilen Ermeni güçlerin denetiminde.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Zograb Mnatsakanyan ve Ceyhun Bayramov 9 Ekim’de Moskova’da görüşmeler gerçekleştirmişti. Daha sonra 10 Ekim’de ateşkes ilan edilmesi üzerinde anlaşılmıştı. Ateşkes ihlallerinin ardından 18 Ekim’de de yeni bir ateşkes ilan edilmişti, ancak ihlaller bundan sonra da durmadı.

Son olarak da Dağlık Karabağ’da insani amaçlı geçici üçüncü bir ateşkes 26 Ekim’de yerel saatle 08:00’da yürürlüğe girmişti.