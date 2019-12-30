Bulgaristan: 1 Ocak’tan itibaren TürkAkım’dan gaz alımına hazırız

Konu ile ilgili basın açıklaması yapan Temenujka Petkova, Bulgaristan’ın altyapı çalışmalarını tamamladığını ve önümüzdeki çarşambadan itibaren TürkAkım doğalgaz boru hattından gaz alımına hazır olacağını söyledi.

Petkova, “1 Ocak’tan itibaren Rus doğalgazının Bulgaristan’a teslim noktası, Rus tarafı ile yapılan anlaşma doğrultusunda değişecek, ‘Stranca 2’ noktası olacak, gaz Türkiye topraklarından gelecek. Mali analiz, gazın Türkiye’den alınmasının her yıl yaklaşık 70 milyon leva (yaklaşık 35 milyon euro) tasarruf yapılmasını ve tüketici fiyatlarının yüzde 5 civarında düşürülmesini sağlayacağını gösteriyor. Gerekli altyapı tamamen hazır, doğalgaz boru hattının Türkiye sınırından ‘Stranca 2’ kompresör istasyonuna kadar olan 11 kilometrelik kısmı gaz ile doldurulmuş durumda” diye konuştu.

Toplam uzunluğu 474 kilometre

‘Balkan Akımı’nın Bulgaristan’daki yapım çalışmalarının ‘tam hız’ devam ettiğini vurgulayan Petkova, “Gaz boru hattının Bulgaristan’daki yapım çalışmaları, toplam 150 kilometre uzunluğundaki üç bölümde tam hız devam ediyor, boru hattı güzergâhına 17 binden fazla boru tedarik edildi. Gaz boru hattının yapımı azami hızla ve programa uygun olarak devam ediyor. Taahhütlerimizi yerine getireceğiz” ifadelerini kullandı.

TürkAkım’ın Bulgaristan’dan geçen kısmının toplam uzunluğuolup, güzergâh ülkenin 11 idari bölgesinden geçecek. Anlaşma gereği boru hattının Sırbistan sınırına kadar olankısmının yapımı 250 takvim günü içinde tamamlanacak, boru döşeme çalışmalarının da mayıs sonuna kadar tamamlanması gerekiyor. Kalan zaman dilimindeyse hattın diğer kısımlarının yapım işleri 615 takvim günü doluncaya kadar tamamlanacak.

Bulgaristan’dan geçen yeni gaz boru hattının toplam tutarı 2 milyar 102 milyon euro olarak hesaplandı. Önümüzdeki 20 yıl içinde bu hattın Bulgaristan ekonomisine yaklaşık 4.5 milyar euro gelir sağlaması bekleniyor.

TürkAkım'ın açılışı 8 Ocak'ta

TürkAkım projesi her biri 15.75 milyar metreküp kapasiteli iki hattan oluşacak. İlk hat Türkiye’nin ihtiyaçları için kullanılacak. Diğer hattan da Rus gazının Türkiye üzerinden Güney ve Güneydoğu Avrupa ülkelerine taşınması öngörülüyor.

Kasım ayı sonunda Rus enerji devi Gazprom, Türkiye ve Avrupa’ya doğal gaz taşıyacak TürkAkım boru hattının her iki bölümünün de gazla doldurulduğunu bildirmişti. Açılış töreninin İstanbul'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla 8 Ocak 2020'de yapılması planlanıyor.