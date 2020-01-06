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    Londra'da bulunan ve 'Old Bailey' denilen İngiltere ve Galler Merkez Ceza Mahkemesi'nin önündeki adalet heykeli

    İngiltere'nin 'en kötü seri tecavüz vakası': 200'e yakın erkeğe tecavüz ettiği belirtilen adama ömür boyu hapis cezası

    © REUTERS / HANNAH MCKAY
    Avrupa
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    İngiltere’de, ‘ülkenin en kötü seri tecavüz vakası’ olarak nitelendirilen olayda, 48 erkeğe tecavüz eden, bunu videoya alan adam ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Tam 159 suçlamanın yöneltildiği adamın mağdurlarının sayısının 200’ü bulduğu düşünülüyor.

    İngiltere’nin Manchester kentinde yaşayan Endonezyalı 36 yaşındaki Reynhard Sinaga’nın yaklaşık üç yıl boyunca barlarda tanıştığı en az 195 erkeği ‘iyi niyetli biri’ gibi davranarak dairesine getirdiği, burada onlara ilaç vererek bayılttığı ve ardından tecavüz ettiği belirtildi. Sinaga’nın bu anları iki ayrı cep telefonu aracılığıyla videoya aldığı da kaydedildi.

    Polis şu ana kadar Sinaga’nın mağdurlarından 70’inin kimliğini belirleyebildi. 2007’de 24 yaşındayken İngiltere’ye taşınan Sinaga’nın, çoğunlukla ergenliğinin sonunda ya da 20’li yaşların başında olan erkekleri hedef aldığı saptandı.

    © AFP 2019 / HO
    İngiliz polisi Reynhard Sinaga'nın söz konusu suçları Ocak 2015 ile Haziran 2017 arasında işlediğini belirtti.

    48 mağdur adına açılan dört ayrı davada yargılanan Reynhard Sinaga’ya 136 tecavüz, sekiz tecavüz girişimi, 14 cinsel saldırı ve bir de başka cisimle tecavüz olmak üzere 159 ayrı suçlama yöneltildi.

    Suçlamaları reddeden Sinaga, mahkemede kendisini ‘kurbanların ilişkiye rıza gösterdiğini ve filme alınmaktan hoşlandıklarını’ söyleyerek savundu. Mağdurlar ise verdikleri ifadede hayatlarının bir kısmının mahvolduğunu, akıl sağlığı sorunları yaşadıklarını ve intiharı düşündüklerini anlattı.

    Medyaya erişimi de kısıtlandı

    Mahkeme, Sinaga’yı en az 30 yılını cezaevinde geçirmek üzere ömür boyu hapis cezasına mahkûm etti. Ayrıca medyaya erişimi de kısıtlandı.

    Hâkim Suzanne Goddard, Sinaga için ‘genç erkekleri avlayan şeytani bir seri tecavüzcü ifadesini kullandı. Sinaga’nın pişmanlık belirtisi göstermediğini vurgulayan Goddard, mahkeme sürecinden keyif alıyor göründüğünü de söyledi.

    Kraliyet Savcı Yardımcısı Ian Rushton da, Reynhard Sinaga’yı ‘Birleşik Krallık’ın hukuk tarihinde en seri tecavüzcü’ olarak niteledi.

    Sinaga halihazırda önceki iki davasından almış olduğu 20 yıllık cezayı çekmek üzere cezaevinde bulunuyor. Söz konusu 48 kişi arasında yer alan 25 mağdur adına açılan bu davalarda Sinaga’nın benzer suçları 2018’in yaz aylarıyla geçen sonbahar arasında işlediği belirtiliyor.

    Nasıl yakalandı?

    Leeds Üniversitesi’nde doktora yapan Reynhard Sinaga, 2017 yılında bir tecavüz girişimi sırasında mağdurlardan birinin kendine gelmesi ve polise şikâyette bulunması üzerine yakalandı. Gözaltına alınan Sinaga’nın telefonunu inceleyen polis ‘yüzlerce saati bulan’ tecavüz videolarını tespit etti. Ayrıca dairesinde mağdurlara ait telefon, kimlik ve saat gibi eşyaları da buldu.

    Etiketler:
    Reynhard Sinaga, Erkek, Video, Tecavüz, Manchester, İngiltere
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