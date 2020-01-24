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    Billie Eilish: 2018 boyunca intihar etmeyi düşündüm

    © AFP 2019 / Emma McIntyre
    Avrupa
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    Sputnik Türkiye
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    Kısa süre önce 18 yaşına giren ABD'li şarkıcı Billie Eilish, 2018 yılı boyunca intihar etmeyi düşündüğünü ancak annesinin yardımıyla aldığı terapiler sayesinde vazgeçtiğini söyledi.

    Geçen aralık ayında 18 yaşına basan şarkıcı, söz yazarı, model ve dansçı Billie Eilish, ünlü sunucu Gayle King'in CBS kanalındaki programında 2018 yılı boyunca sık sık hayatını sonlandırmayı düşündüğünü söyledi. 

    Mart 2019'da çıkardığı 'When We All Fall Asleep, Where Do We Go?' isimli albümü uluslararası başarıya ulaşan genç şarkıcı, "Geçen sene çok mutsuzdum. Hiç keyfim yoktu. Bir daha asla mutlu olamayacağımı düşünüyordum. 17. yaşımı tamamlayamayacağımı düşünüyordum" dedi. 

    'Nasıl ölebileceğimi düşündüğümü fark edince ağlamaya başladım'

    Daha önce birkaç kez kendisine zarar verdiğini itiraf eden Eilish, kollarında kesikler olduğunu ve bunları gizlemeye çalıştığını söyledi. 

    James Bond filmine şarkı yapan en genç şarkıcı olarak tarihe geçen ve birçok müzik ödülü alan Eilish, bu genç yaşında ünlü olmanın getirdiklerinin kendisine ağır geldiğini, tanındığı için rahatça dışarı çıkamadığını ve bu nedenle arkadaşlarından kopmanın onu son derece mutsuz ettiğini dile getirdi. 

    Eilish, King'in kendisini öldürmek için somut bir adım atıp atmadığını sorduğunda ise "Evet. Turnem için Berlin'de bir oteldeydim. Odamda bir pencere vardı. Daha sonra nasıl ölebileceğimi düşündüğümü fark edince ağlamaya başladığımı hatırlıyorum" diye cevap verdi. 

    'Her zaman umut var'

    ​Daha sonra durumu annesi Maggie Baird'e anlattığını belirten Eilish, onun ayarladığı terapiler sayesinde iyileştiğini söyledi. 

    "Şimdi kendimi tekrar seviyorum. Yaptığım işi seviyorum. Ünlü olmayı, tüm gözlerin üzerimde olmasını seviyorum" diyen Eilish, hayranlarına da mesaj verdi:

    "Hayatı yolunda gitmeyen ve mutlu hissetmeyenlere söyleyeceğim şey: her zaman umut var." 

    Eilish ayrıca, King'in sorusu üzerine, son şarkılarından 'Burry a Friend'de (Arkadaşını Göm) geçen 'Bugün, sıkıcı şeyler hakkında düşünüyorum. Boğulmak istiyormuşum gibi, sonumu getirmek istiyormuşum gibi' sözlerinin de o zamanki ruh halini yansıttığını doğruladı. 

    Şarkıcı 2018'de ayrıca, istemsiz, hızlı, ani bedensel tiklere ve ses tiklerine sebep olan Tourette sendromundan muzdarip olduğunu da açıklamıştı. 

    2019'da 14 ödül

    62. Grammy ödüllerinde 6 dalda adaylığı bulunan Ellish, 2019 MTV Avrupa Müzik Ödülleri'nde 'En iyi yeni şarkıcı', American Music Awards'da (Amerikan Müzik Ödülleri) 'Yılın yeni sanatçısı', Apple Müzik Ödülleri'nde ise 'Yılın Sanatçısı' ve 'Yılın Söz Yazarı' seçilmişti. 

    Şarkıcı 2019'da toplam 14 ödüle layık görüldü. 

    Ellish ayrıca Spotify'ın 'Dünyada en fazla dinlenen şarkıcılar' listesinde Post Melone'dan sonra ikinci sıraya yerleşmişti. 

    Etiketler:
    James Bond, Ödül, Grammy, Şarkı, Terapi, intihar, Billie Eilish
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