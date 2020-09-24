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    balina - kurtarma - Avustralya - Tasmanya

    Avustralya’da en büyük kıyıya vurma olayında iyi haber: Toplamda 70 balina kurtarıldı

    © AFP 2020 / MELL CHUN
    Çevre
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    Avustralya’da zamana karşı balinaları kurtarma çabaları devam ederken, iyi haberler de geldi. Sığ sularda mahsur kalan pilot balinalardan birkaçı daha kurtarıldı. Şimdiye kadar 70’i kurtarılan balinaların çok uzaklara gittiği belirtiliyor.

    Tasmanya'nın ücra batı yakasında etrafı kayalarla çevreli kumluk sığ sularında mahsur kalan pilot balinaları kurtarmaya yönelik umutlar azalsa da iyi haberler de var.

    Ülke tarihinde en büyük toplu kıyıya vurma olayında, kurtarılan balinalara bir 20’si daha eklenerek, toplam sayı 70 oldu.

    Tasmanya Parklar ve Vahşi Yaşam Servisi yöneticisi Nic Dek, dün 50 balinanın kurtarıldığını tahmin ettiklerini, ancak bugün kurtarma ekibiyle yapılan görüşmelerin ardından 20'nin daha kurtarıldığını açıkladı.

    Cesetlerin imhası planlanıyor

    Ancak buna rağmen kalan pilot 470 balinanın çoğunun ölmesinin ardından geride hayatta kalanların kurtarılmasına umutlar azalınca, yetkililer cesetleri imha etmeyi planlamaya başladı.

    "Kurtarma operasyonuna devam ediyoruz. Hala canlı olarak kurtarılacak hayvanlarımız var" diyen Deka, "Ancak aynı zamanda, cesetlerin imha edilmesi için toplama çalışmalarının ilkine de başladık" ifadelerini kullandı.

    Avustralya'nın Tasmanya Adası'nın kumluk sığ sularında mahsur kalan pilot balinaların kurtarılma çalışmaları
    © REUTERS / BILAL RASHID
    Avustralya'nın Tasmanya Adası'nın kumluk sığ sularında mahsur kalan pilot balinaların kurtarılma çalışmaları

    Deka, çürüyen cesetlerin denizde imha edilmesinin tercih edilen seçecek olduğunu, ancak uzmanlardan gelecek tavsiyeyi beklediğini de ekledi.

    Yunusgiller sınıfından, dondurucu soğukluktaki suları tercih eden pilot balinaların önceki vakalarda kıyıya vurmuş halde 3-4 gün hayatta kalabildiği belirtilmişti.

    4 balinaya ötanazi uygulanması değerlendiriliyor

    Deniz Koruma Programı'ndan vahşi yaşam biyologu Kris Carlyon da 20 balinanın daha kurtarıldığını doğrulayarak, veterinerlerin dört balinaya da ötenazi yapmayı değerlendirdiğini söyledi.

    Carlyon, salı günü kurtarılan balinaların tekrar geri geldiğini, ama Çarşamba günü kurtarılanlardan geri dönen olmadığını belirtti.

    Kurtarılan balinalardan hangisinin tekrar kıyıya dönüp hangisinin dönmediğini öğrenmek için işaretleniyor.

    Kurtarılan 70 hayvanın uzaklara gittiğinden emin olduğunu ifade eden Carlyon, "Derin suya girdilerinde, onları takip etmek çok zor" dedi.

    Pazartesi günü Tasmanya adasının uzak batı kıyısındaki Strahan kasabası yakınlarında 270 balina bulunmuştu. Ancak daha sonra havadan yapılan taramalar sonucunda yakın bir bölgede bulunan başka bir sürünün eklenmesiyle sayı yaklaşık olarak 500’e yükselmişti.

    Çoğnlukla bu bölgede meydana geliyor

    Avustralya'nın anakarasında da kıyıya vurma olayları meydana gelse de çoğunluk bu olaylar Tasmanya Ada’sında meydana geliyor.

    Bu bölgede balinaların karaya vurması sık rastlanan bir olay, ama 1935'te beri bu kadar büyük bir sürünün başına gelmemişti.

    Nedenine ilişkin henüz bir açıklama yok

    Batı Avustralya Eyaleti'ne bağlı Dunsborough kasabası yakınlarındaki ise 1996 yılında, 320 balina kıyıya vurmuştu.

    Genelde liderlerini takip eden balina sürülerinin neden dönem dönem kıyıya vurduğuna bugüne dek net bir açıklama getirilemedi.

     

     

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    Etiketler:
    Tasmanya, balina, Akçabat, Avustralya
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