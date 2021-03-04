'Orta riskli' Ankara, ‘kontrollü normalleşme’ye alışmaya çalışıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Mart’ta açıkladığı kararlarla birlikte 'kontrollü normalleşme' dönemi başladı. Risk haritasında orta riskli iller arasında yer alan ve Türkiye haritasında sarı renkle gösterilen Ankara’da, kafe ve lokanta sahipleri yeni duruma alışmaya çalışıyor. Sputnik, Ankara’da sokağın sesine kulak verdi.

Dört aya yakındır kafelere gidemeyen vatandaş kurallara riayet ederek normalleşmenin keyfini çıkarıyor. Güzel havayı fırsat bilen Ankaralılar, sokaklarda sosyal mesafeyi koruyarak dolaştı. Ancak salgının yeniden artabileceği riski nedeniyle birçok kişinin tedirginliğini üzerinden atamadığı görülüyor.

Kovid-19 nedeniyle kısıtlamalardan en çok etkilenen kafe-bar işletmecileri, yaşanan süreçte Kafe-Bar-Restoran Çalışanları ve İşletmecileri Dayanışma Platformu (KABARE) kurarak sorunlarını duyurmak için eylemler yapmıştı.

Yaklaşık bir ay önce işletmelerinin önünde alkış tutarak sorunlarına dikkat çekmeye çalışan, KABARE üyeleri 1 Mart’ta da hükümetten taleplerini içeren kağıtları uçan balonlara bağlayarak gökyüzüne bırakmıştı.

Peki, gerek vatandaşlar gerekse işletmeler ‘kontrollü normalleşme’yi nasıl karşılıyor?

‘Mekanda oturarak vakit geçirmenin ne demek olduğunu unuttular’

Sputnik’e konuşan işletme sahibi, yaklaşık 3 buçuk aydan bu yana esnafın çok zor günler geçirdiğini belirtti ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz de yeni normalleşme ile hazırlıklarımızı ona göre yaptık, mekanımızı hijyen açısından güvenilir hale getirdik. Şu süreç motivasyon açından dönemli. Fakat vaka sayılarının nasıl olacağını bilemiyoruz. Yine de yeni normalleşme ile hem moral hem de ekonomik açıdan rahatlayacağımızı düşünüyoruz.”

Bir başka işletmeci de mekanların 19.00’da kapanmasını “handikap” olarak niteliyor. İşletme sahibi, “Üç masamızla hizmet veriyoruz şu an. Akşam 7 gibi kapanması bizim için bir handikap. Kısıtlı bir şekilde çalışmaya çalışıyoruz. Personelimizin ve işletme sahiplerinin buna ihtiyacı vardı” ifadelerini kullandı.

‘Dışarı çıkmayı özlemişiz’

Kafe ve restoranların açılmasını kimi vatandaş olumlu karşılıyorken kimi vatandaş ise tedirginliğinin devam ettiğini söyledi.

“Dışarı çıkmayı özlemişiz” diyen bir vatandaş, “Biz hâlâ evlerimizden çıkarak dışarıda çalışan insanlarız. Mekanlar kapalı olduğundan yemek yiyecek yer bulamıyorduk. Bu açıdan çok iyi oldu” diye konuştu.

Bir başka vatandaş ise “Şu aşamada bir mekana oturmaya çekiniyoruz. Çünkü korona devam ediyor ve mutasyona uğramış hali de mevcut, bundan dolayı bir tedirginlik var” dedi.

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