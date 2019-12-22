ABD ile Almanya arasında Kuzey Akım 2 tartışması büyüyor

ABD’nin Berlin Büyükelçisi Richard Grenell, Alman hükümetinin Kuzey Akım 2 projesi nedeniyle Washington'a gösterdiği tepkiye karşı çıktı.

Deutsche Welle'de yer alan habere göre, Bild am Sonntag gazetesine konuşan Grenell, 15 Avrupa ülkesi, Avrupa Birliği Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu'nun Kuzey Akım 2 projesi konusundaki çekincelerini ifade ettiğini söyledi. Grenell dolayısıyla ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Akım 2 projesine katılan şirketlere yaptırım öngören yasayı imzalamasının 'son derece Avrupa yanlısı bir karar' olduğunu savundu. ABD'li Büyükelçi, birçok Avrupalı diplomatın bu nedenle Amerikan hükümetine teşekkür ettiğini söyledi.

'Uzun vadeli bir politika'

Grenell izlenen siyasetinuzun vadeli bir politika olduğuna dikkat çekti. Grenell, "Amaç hep Avrupa enerji kaynaklarının çeşitliliğini sağlamak ve bir ülkenin ya da bir kaynağın Avrupa üzerinde enerji yoluyla çok güçlü bir nüfuz oluşturmamasını güvence altına almak" diye konuştu.

ABD hükümetinin yaptırımları olabildiğince titiz bir biçimde şekillendirmek istediğini söyleyen Grenell, Kuzey Akım 2 projesinde yer alan firmalardan Allseas'ın yatırımı durdurmasını hatırlattı ve "Katılımcı şirketlerin daha şimdiden tepki göstermiş olmasından memnuniyet duyuyoruz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Kongresi'nin kabul ettiği ve Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesine katılan şirketleri hedef alan yaptırımlar da içeren savunma bütçesini cuma akşamı imzalamıştı. Alman hükümeti Washington'un attığı bu adıma sert tepki göstererek bunun "Avrupa ve Almanya'nın içişlerine müdahale" anlamına geldiğini savunmuştu.