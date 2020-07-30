Peskov: Belarus'ta istikrarsızlık yaratmak için çalışma yapmıyoruz

Basın toplantısında konuşan Dmitriy Peskov, "Bugün büyükelçimiz, Minsk'te Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle görüşecek. Bu görüşme sonucunda ve istihbarat kurumlarının iletişim kanalları üzerinden yapacağı görüşmeler sonucunda yaşananlar hakkında detaylı bilgi edineceğimizi umuyoruz. Elbette gözaltındaki Rus vatandaşlarının haklarının eksiksiz olarak gözetilmesini de bekliyoruz" dedi.

Rusya'nın Belarus'ta istikrarsızlık yaratmak için bu ülkeye bazı Rus organizasyonlarını gönderdiğine dair iddiaları kesin dille reddeden Peskov, "Elbette bunlar iftiradan başka bir şey değil. Rusya ve Belarus, Birlik Devleti. Biz müttefikiz, en yakın partnerleriz. Dolayısıyla bu kesinlikle söz konusu olamaz" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Peskov, Rusya Devlet Başkanı'in 33 Rusya vatandaşının gözaltına alınmasını Belarus Devlet Başkanı'yla konuşmayı planlamadığını ekledi.

Belarus'un resmi haber ajansı Belta, dün bir güvenlik yetkilisine dayandırarak geçtiği haberinde, yaklaşan devlet başkanlığı seçimleri öncesinde ülkedeki istikrarı bozmayı planladıkları için gözaltına alınan 33 kişinin Rusya vatandaşı olduğunu belirtmişti.

Haberde, "Wagner Grubu paramiliter örgütünden otuz iki militan, başkent Minsk yakınlarında, bir kişi ise ülkenin güneyinde gözaltına alındı" ifadelerini kullanan ajans, daha önce 200'den fazla militanın Belarus'ta istikrarı bozmak üzere ülkeye giriş yaptığının tespit edildiğini kaydetmişti.

Belarus'ta devlet başkanlığı seçimleri 9 Ağustos'ta yapılacak.

Önde gelen iki muhalif aday Viktor Babariko ve Valeriy Tsepkalo'nun seçime girmelerinin yasaklanması, ülke genelinde protesto gösterilerini beraberinde getirmişti.

Resmi olarak kayıtlı beş adaydan mevcut Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, 26 yıldır koltukta oturuyor ve seçimleri kazanması halinde üst üste altıncı kez devlet başkanlığına hak kazanacak.