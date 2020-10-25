Azerbaycan: Ordumuz dün gece Karabağ'ın üç bölgesinde yeni mevkilerde mevzilendi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin Dağlık Karabağ'da ilerleyişini sürdürerek 3 bölgede yeni pozisyonlar aldığı belirtildi.

Açıklamada, "24 Ekim gün boyunca ve 25 Ekim’e bağlayan gece Ağdere, Hocavend, Füzuli, Hadrut, Kubadlı ve Laçın yönlerinde değişen yoğunlukta çatışmalar devam etti. Düşman, Azerbaycan ordusunun savunma pozisyonlarına hafif silahlardan, tanklardan, havan ve toplardan ateş etti” ifadelerine yer verildi.

Azerbaycan ordu birliklerinin Hocavend, Kubadlı ve Laçın bölgelerinde ilerleyişini sürdürerek yeni mevkilere mevzilendiği kaydedilen açıklamada, Ermeni birliklerinde çok sayıda ölü ve yaralı olduğu ifade edildi.

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin son 24 saat içinde Ermeni güçlere ait 2 adet tankı, 2 adet piyade zırhlı aracını, 4 adet D-30 topu, Giatsint-B obüsünü ve 7 adet askeri aracı devre dışı bıraktığı aktarılan açıklamada, "Şu anda çatışmalar tüm cephe hattında devam ediyor” denildi.

Bakanlık, Ermenistan güçlerin 543. Alayının 1.Tabur birlikleri Kubadlı bölgesinde kayıplara uğrayarak geri çekildiğini vurguladı.

Resmi olarak tanınmayan Karabağ yönetimi ise bu sabah yaptığı açıklamada Azerbaycan ordusunun dün gece çeşitli yerleşimleri ve tarım arazilerini hedef aldığını, topçu atışlarının Martuni ve Askeran bölgelerindeki birkaç köye yapıldığını, fakat sivillerin arasında can kaybı olmadığı açıklandı.

Uzun yıllardır çözüm bekleyen Dağlık Karabağ'daki çatışmalar, 27 Eylül'de yeniden alevlenmişti. İki ayrı ateşkes mutabakatına rağmen taraflar, askeri faaliyetlere ara vermeden devam ediyor.

Erivan ile Bakü, hukuken Azerbaycan’ın fiilense Ermeni güçlerin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde.