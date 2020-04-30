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    ekonomi - büyüme - ihracat - ithalat

    Dış ticaret açığı yüzde 181.6 artışla 5.39 milyar dolara yükseldi

    © AFP 2020 /
    Ekonomi
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    Genel ticaret sistemine göre mart ayında ihracat yüzde 17.8 azaldı, ithalat yüzde 3.1 arttı. Dış ticaret açığı yüzde 181.6 artarak 1 milyar 915 milyon dolardan 5 milyar 391 milyon dolara yükseldi.

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 mart dönemi dış ticaret istatistiklerini açıkladı.

    Buna göre ihracat 2020 yılı mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17.8 azalarak 13 milyar 422 milyon dolar, ithalat yüzde 3.1 artarak 18 milyar 813 milyon dolar olarak gerçekleşti.

    Genel ticaret sistemine göre ihracat 2020 yılı ocak-mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4.0 azalarak 42 milyar 749 milyon dolar, ithalat yüzde 10.3'lük artışla 55 milyar 655 milyon dolar olarak gerçekleşti.

    Mart ayında dış ticaret açığı yüzde 181.6 artarak 1 milyar 915 milyon dolardan 5 milyar 391 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 mart ayında yüzde 89.5 iken, 2020 mart ayında yüzde 71.3'e geriledi.

    Mart ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya

    Mart ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 282 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 880 milyon dolar ile ABD, 801 milyon dolar ile İngiltere, 541 milyon dolar ile İtalya ve 507 milyon dolar ile İspanya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29.9'unu oluşturdu.

    İthalatta ise Almanya ilk sırayı aldı. Mart ayında Almanya'dan yapılan ithalat 1 milyar 950 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 420 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 417 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 378 milyon dolar ile Rusya ve 991 milyon dolar ile İsviçre izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 38.0'ını oluşturdu.

    Ocak-mart döneminde ithalatta ilk sırayı Rusya aldı. Bu dönemde, Rusya’dan yapılan ithalat 5 milyar 176 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 5 milyar 19 milyon dolar ile Çin, 4 milyar 921 milyon dolar ile Almanya, 3 milyar 773 milyon dolar ile ABD ve 2 milyar 264 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 38.0'ını oluşturdu.

    Etiketler:
    İsviçre, İtalya, İspanya, ABD, İngiltere, Rusya, Çin, Almanya, İhracat, İthalat, Ekonomi, Dış ticaret açığı, Türkiye, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
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