Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Ekonomik ve sosyal dönüşüm programlarını hayata geçireceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Fiyat istikrarını sağlayacak, mali disiplini koruyacak, para ve maliye politikalarında eşgüdümü artıracak, yatırım ortamını iyileştirecek, üretim odaklı gelir oluşturma potansiyelini yükseltirken salgının olumsuz etkilerini giderecek ekonomik ve sosyal dönüşüm programlarını hayata geçireceğiz" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2021 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

Toplantıda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Yerli ve uluslararası girişimciler için yatırım ortamının iyileştirilmesi konusunda yapısal reformları hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

"Tüketim, yatırım ve ihracattaki toparlanma eğiliminin büyümeyi pozitif etkilemesini, 2020 yılında büyümenin yüzde 0.3 olmasını bekliyoruz" diyen Elvan, açıklamalarına şöyle devam etti:

Kovid-19'un olumsuz etkilerini gidermek amacıyla 29.4 milyar lira vergi ödemesiyle 40 milyar liralık sosyal güvenlik prim ödemesini erteledik.

Şeffaf, öngörülebilir ve istikrarlı bir biçimde uygulayacağımız ekonomi politikalarıyla ülke risk priminin azaltılmasını sağlayacağız.

'Toparlanma dönemine gireceğiz'