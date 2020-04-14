Dünyanın en geniş tecridi: Hindistan’da sokağa çıkma yasağı 3 Mayıs’a kadar uzatıldı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ülkede üç haftadır devam eden karantinanın 3 Mayıs’a kadar uzatıldığını duyurdu.

Televizyondan ulusa sesleniş konuşması yapan Modi, alınan önlemlerin sonuç verdiğini ancak sokağa çıkma yasağını kaldırmaya henüz hazır olmadıklarını söyledi.

Address to the nation. https://t.co/26sVP2br5n — Narendra Modi (@narendramodi) April 14, 2020

'Bedeli var ama hayatlarınız daha önemli'

Virüsün, ülkenin diğer bölgelerine yayılmaması için böyle bir karar aldıklarını belirten Modi, “3 Mayıs’a kadar her bir Hindistanlı tecritte kalmak zorunda. Tüm halka ricam şudur; koronavirüsün başka bölgelere yayılmasını durdurmamızı istiyorum” dedi.

Bazı bölgelerde gevşetilebilir

Salgının ekonomik etkilerine değinen Modi, “Bu önlemlerin bir bedeli var, eğer sadece ekonomik açıdan bakarsak pahalı görünüyor, çok büyük bedel ödemek zorundayız ancak bu Hindistanlıların yaşamıyla karşılaştırılmaz , hayatlarınızın değeri çok daha yüce” dedi.

Söz konusu yasakların, vaka sayısının nispeten az olduğu bölgelerde 20 Nisan itibariyle kısmen gevşetilebileceği belirtildi. Buna göre, önemli günlük işlerin devam edilmesine ‘belirli koşullar altında’ izin verilebilecek ancak durum yakından kontrol edilecek.

Hindistan, 1.3 milyarlık nüfusuyla ‘dünyanın en geniş tecriti’ sayılıyor.

Ülkede salgın nedeniyle şimdiye kadar 339 kişi yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı da 10 bin 363’e ulaştı.

Bu veriler, ABD, İtalya ve İspanya gibi ülkelerle kıyaslandığında çok düşük kalsa da uzmanlar, Hindistan’da çok az sayıda test yapıldığı için gerçek vaka ve can kaybı sayısının açıklanandan çok daha fazla olabileceğini belirtiyor.