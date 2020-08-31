Çekyalı diplomatın Tayvan ziyareti kriz çıkardı: Çin’in ‘ağır bedel ödeyecek’ çıkışına Prag'dan ‘sınırı aştınız’ tepkisi

Çin, Tayvan’a resmi ziyaret gerçekleştiren Çekya Senato Başkanı Milos Vystrcil’in ‘ağır bedel ödeyeceğini’ söyledi. Bunun üzerine Çin büyükelçisini çağıran Prag, ‘sınırı aşan bu açıklama’ için açıklama talep etti.

Çekya Senato Başkanı Milos Vystrcil’in dün Tayvan’a yaptığı ve 'Çin’in itirazlarına boyun eğmeyeceklerini' söylediği resmi ziyareti, iki ülke arasında tansiyonu yükseltti.

Dışişleri Bakanı Wang Yi’nin ağzından kaleme alınan açıklamada, “Çin hükümetiyle halkı, bırakınız yapsınlar gibi bir tavır benimsemeyecek ya da bu duruma kayıtsız kalmayacak; ona (Vystrcil) dar görüşlü davranışları ve siyasi fırsatçılığı için ağır bir bedel ödetecek” ifadelerine yer verildi.

Avrupa turu kapsamında bulunduğu Almanya’da bu tarz bir çıkışta bulunan Wang, ‘ödetilecek bedelin ne olduğuna’ dair ayrıntı vermedi.

Çekya Dışişleri Bakanı: Diplomaside duygulara yer yok

Çekya Dışişleri Bakanı Tomas Petricek, her ne kadar Vystrcil’in ziyaretini desteklemediklerini belirtse de mevkidaşı Wang’ın bu açıklamasını ‘sert’ bulduklarını ifade etti.

Vystrcil: Amacım meydan okuma değil

Durumu açıklaması için Çin’in Prag Büyükelçisini çağırdıklarını belirten Petricek, “Bakan Wang’in açıklamaları sınırı aştı, bu tarz ağır açıklamalar iki egemen ülke arasındaki ilişkilere uymuyor” dedi. Petricek ayrıca,karıştırmadan işbirliğinde bulunma çağrısı yaptı.

Öte yandan Milos Vystrcil, Çin’in yaptığı bu çıkışın Çekya’nın içişlerine müdahale anlamına geldiğini savundu, ancak ziyaretinin ‘herhangi birine siyasi açıdan meydan okuma’ amacı taşımadığını söyledi.

Vystrcil, “Tüm ülkelerle iyi ilişkiler kurmaya çalışan özgür bir ülkeyiz ve Bakan Wang’in açıklamasına bakılmaksızın bunun gelecekte böyle olacağına inanıyorum” diye konuştu.

Tayvan Ekonomi Bakanı Wang Mei-hua ise, Vystrcil ile birlikte katıldığı iş forumu öncesinde yaptığı açıklamada, ‘Tayvan ile Çekya’nın insan haklarına büyük önem veren özgür ve demokratik ülkeler olduğunu’ vurguladı.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'de 1949'da Mao Zedong'un iktidara gelmesi üzerine Çan Kayşek (Chiang, Kai-shek) ve bazı hükümet üyeleri Tayvan'a yerleşip, 1912'de kurulan ‘Çin Cumhuriyeti’ iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmişti. Bu girişim Çin tarafından kabul edilmemişti.

‘Tek Çin’ ilkesini benimseyen Pekin, Tayvan’ı kendi idaresi altında görüyor ve herhangi bir bağımsızlık ilanına karşı askeri müdahalede bulunacağını savunuyor.