Dağlık Karabağ’da gerginlik sürüyor: Taraflardan karşılıklı 'Kayıp verdirdik' açıklaması

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Dağlık Karabağ’daki temas hattında yoğun çatışmaların gerçekleştiği, Ermeni güçlerine ait asker ve teçhizatın etkisiz hale getirildiği belirtildi. Dağlık Karabağ’daki Ermeni yönetimi de gerginliğin sürdüğünü doğrulayarak, Azeri güçleri arasından büyük kayıplar olduğunu ileri sürdü.

Bakü ve Erivan arasında 18 Ekim’de başlaması üzerinde anlaşılan ikinci ateşkes de Dağlık Karabağ’da çatışmaları durdurmadı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, dün gündüz saatlerinden gece saatlerine kadar cephe hattının Ağdere-Ağdam, Fuzuli-Hadrut-Cebrail ve Kubadlı-Zengilan bölgeleri yönünde mukavemet göstermeye çalışan düşman güçleri ile çatışmalar çeşitli yoğunluklarla devam etti.

Düşman güçleri Azerbaycan ordusuna ait savunma mevzilerine hafif silahlar, havan mermileri ve toplarla ateş etti.

Azerbaycan askerleri Ermeni güçleri arasından askerlerin yanı sıra 2 T-72 tankı, 4 BM-21 Grad çok namlulu roketatar sistemini, bir D-30 obüsünü ve 5 aracı etkisiz hale getirdi.

Azerbaycan güçlerinin cephe hattı boyunca durumu kontrol altında tuttuğu da kaydedildi.

Dağlık Karabağ’daki Ermeni güçlerinden iddia: Düşman asker ve teçhizat bakımından büyük kayıp veriyor

Resmi olarak tanınmayan Dağlık Karabağ'da gerginliğin sürdüğünü doğruladı.

Facebook’ta yapılan açıklamaya göre, temas hattının belirli bölgelerinde topçu düelloları sürdü. Özellikle de güney yönünde yoğun çatışmalar gerçekleşti.

Dağlık Karabağ savunma ordusunun durumu kontrol altında tuttuğu ve Azerbaycan ordusundan askerler ve teçhizatlar arasından büyük kayıplar verildiği ileri sürüldü.

Dağlık Karabağ’da 27 Eylül’de tırmanmaya başlayan ve giderek artan gerginliğin ardından, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in davetiyle iki ülkenin dışişleri bakanları Moskova’ya gitmişti.

Moskova’daki görüşme neticesinde 10 Ekim’de Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ’da, insani yardım amaçlı olarak Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin arabuluculuğu ve kriterleri doğrultusunda esirlerin, tutsakların ve cenazelerin değişimi için ateşkes ilan edilmişti. Ancak ateşkese rağmen iki taraftan da ihlaller olduğuna dair açıklamalar gelmeye devam etmişti.

Daha sonra Bakü ve Erivan 18 Ekim saat 00:00’dan itibaren yeni bir ateşkes ilan etmek üzerinde anlaşmıştı.

Hukuken Azerbaycan'ın parçası olan Dağlık Karabağ, fiilen Ermenistan'ın desteğindeki Ermeni ayrılıkçıların denetiminde.